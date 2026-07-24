Hűha! Molnár Anikó forgatna Puzsér Róberttel!

Molnár Anikó már korábban is forgatott ismert emberrel, amikor a korábbi Való Világ sztárral, VV Dzsigerivel filmezett együtt. Ám most olyan emberekről mesélt Anikó, akikkel valószínű, nem fog összejönni a közös film, de nagy vágya lenne, vagy inkább nem mondana nemet az esélyre. Molnár Anikó még akár Puzsér Róberttel is szívesen forgatna, ám a kritikus nehezen lenne kapható az ötletre.
Robival forgatnék és egy olyan tematikában, mint amikor zsűri volt és mindenkit elküldött melegebb éghajlatra. Valami olyanra gondolnék, amikor kiborul és utána levezeti rajtam a feszültséget
— jelentette ki az Onlyfans-modell.
Puzsér Róbert nagyon kapós ezen a piacon, mivel korábban egy másik híres felnőttfilmes is kijelentette, hogy neki nagyon bejön a kritikus. Ez pedig nem más volt, mint Kiara Lord. Ő is szívesen forgatna Robival, aki azonban eddig egyikőjüknek sem válaszolt, de őt ismerve és a lányok legnagyobb csalódására, valószínűleg nem is fog.
A felnőttfilmes tartalomgyártó még nem létező karakterek közül is válogatott. A választás azonban, ahogy tőle megszoktuk, nem a szokványos jó fiúkra esett, hanem a legfurább lényekre, akikre senki nem gondol.
Én nem a jó szuperhősökkel forgatnék, mert az unalmas. Inkább olyanokkal, mint Predator vagy King Kong, tehát akik ilyen gonoszabbak. Azt mondanám, hogy te gonosz vagy meg a világot akarod elpusztítani, na majd én megszelídítelek. Megmutatnám, hogy az élet szép is tud lenni, nem csak olyan szemét, mint amilyennek ők látják
— jelentette ki Molnár Anikó.
Az biztos, hogy Anikó ismét hozta a formáját és nem az unalmas válaszokat adta a kérdésekre. Az is kiderült, hogy nem fél kijelenteni olyan dolgokat, amik sok embert megbotránkoztathatnak.
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