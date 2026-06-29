Molnár Anikó mégsem olyan jó az ágyban? Kitálalt az Onlyfans-modell

Molnár Anikó tapasztaltnak számít a szakmában, ezért nem meglepő, hogy olyan esetekről is be tud számolni, ahol valami nagyon félre sikerült. Az Onlyfans-modell soha nem tagadta le szakmáját, sőt sokszor őszintén beszél a munkájáról és a forgatásokról, mivel több követőjét is nagyon érdekli a téma. Most sem tett kivételt Anikó és elárulta, hogyan áll manapság egy forgatásokhoz és mennyire stresszel rá ezekre.

Molnár Anikó Onlyfans-karrierje alatt találkozott már olyannal, akivel nem volt jó a közös munka (Fotó: Szabolcs László)

Molnár Anikó mindenről kitálalt

Egy követője arról érdeklődött, hogy melyik forgatás volt számára a legizgalmasabb, amire nem volt annyira egyszerű válaszolnia.

Azt kell mondanom, hogy minden forgatás izgalmas, mivel mindegyik előtt egy kicsi feszkó van bennem. Picit izgulok, és nem is feltétlen szorongás van bennem, hanem hogy jól fog-e sikerülni vagy egyáltalán sikerülni fog-e

— mondta videójában Molnár Anikó, aki nem is olyan rég vágott bele Onlyfans-karrierjébe.

Sokszor hallani, hogy a felnőttfilmes szakma is csak egy szakma és mindenki munkaként fogja fel ezt a világot is. Ám ennek ellenére Anikóban olyan feszültség alakul ki, ami nem mindennapi ebben a munkakörben. Nem feltétlen saját magát helyezi előtérbe, hogy neki jó legyen, hanem a másik felet, leginkább a férfiakat, akikkel nem csak pozitív tapasztalata van a felnőttfilmes tartalomgyártónak.

Molnár Anikó Nagy Ő-ben való szereplésével tűnt fel először a TV2 nézőinek (Fotó: Szabolcs László)

Molnár Anikó rossz élményéről vallott a követőinek

Volt arra már példa korábban, hogy a fiú részéről voltak gondok, nem sikerült. Szóval ez a válaszom a legizgalmasabb forgatásra, hogy mindegyik az

— mesélte a felnőttfilmes tartalomgyártó.

Sokan tévhitben élnek, ha azt gondolták, hogy a felnőttfilmes szakmában nem fordulnak elő kellemetlen és váratlan helyzetek. Még Molnár Anikó is elárulta, hogy volt olyan férfival dolga, akinek éppen nem akart működni a munkaeszköze, ami miatt azóta is folyamatosan stresszel a forgatások előtt.