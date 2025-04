Miló Viki fél, hogy személyeskedésbe torkollik a verseny

Miló Viktória elmondta, attól tart, hogy a hosszú szőrű chihuahua bírájának döntése személyeskedésem alapszik majd. Az egykori profi bokszoló ugyanis nem ápol túlzottan jó viszony a döntéshozóval.

Vasárnap ismét megmérettetnek Miló Viktória kutyusai (Fotó: Miló Viktória)

Miló Viktória kutyái vasárnap, Brnóban mérettethetik meg magukat

„Ugyan minden pillanatban változhatnak a száj- és körömfájás következtében kialakult helyzetek, de elkezdődött az European Dog Show Brnóban. Minden magyar kutyás nagyon izgatott, izgulunk egymásért, várjuk a kihívásokat. Tegnap már született több hazai győzelem is, vasárnap az én kutyusaim is ringbe lépnek. Az előző Európa Bajnokságokon mindegyik kutyán az élmezőnyben végzett, most mégis félve megyek ki, mert a hosszú szőrű chihuahua bírái között van egy személy, aki nem igazán kedvel” – kezdte a Borsnak Miló Viktória, aki bízik abban, hogy a bírónőt nem az ellentét, hanem a profizmus hajtja majd át a döntése meghozatalakor.

Azért bízom abban, hogy a bírónő profizmusa fog felülkerekedni és a kutyáim minőségét helyezi előtérbe a köztünk feszülő konfliktussal szemben. A veterán kutyámnak – én azt gondolom – hogy egyébként győznie kéne. Sajnos nem kedvel engem az említett bírónő, ugyanakkor rendkívüli módon bízom abban, hogy a szakmai tudására fog hagyatkozni a döntéshozatalkor, hiszen a kutyáim felkészültsége és minősége ez idáig mindig eredményt hoztak, folyton dobogósak.

– fejtette ki Miló Viki, aki ez évben is jó eredményekre számít a European Dog Show alkalmával.

Úgy érzi, ez az év is hozhat számukra pár elismerést (Fotó: Miló Viktória)

A híresség úgy érzi, jó eséllyel állhatnak idén is a dobogóra kutyusai

Ha a teljes mezőnyt nézem, a veterán szukámnak ezúttal is Európa győztesnek kéne lennie, ismerem az ő korosztályát és mindenféle elfogultság nélkül mondom, hogy kiemelkedik abból. Eddig akárhány versenyen, vagy korosztályban indultunk el, ő mindig győzött, nagyon jó állapotban van, de a bírától nagyon félek. A rövid szőrű szukámmal sincs ez másképp, neki minimum osztálygyőztesnek kéne lennie, persze az én elképzelésem szerint. Csak az osztályában tízen vannak, nem beszélve arról, hogy mennyi rövid szőrű chihuahua lesz jelen a versenyen. Nagyon erős verseny lesz az idei, de nincs okunk a pánikra.

– mondta a világbajok bokszoló. Miló Viki kanja is megmérettetik a versenyen, mielőtt veterán korba ér a kutyus.