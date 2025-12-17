Segítsetek megtalálni: nyomtalanul eltűnt MC Hawer nagy szerelme

Csalódottságának adott hangot Koczka Géza, művésznevén MC Hawer, aki bár több mint egy éve önkéntes szingliségbe vonult, nemrég mégis nagy lépésre szánta rá magát. A Bors segítségével szerette volna megtalálni élete első szerelmét, azt a nőt, aki 17 éves korában fenekestől felforgatta az életét.

MC Hawer neve és emlékei alapján keresi Ágit, eddig mindhiába / Fotó: Markovics Gábor

MC Hawer nem volt több 17 évesnél, amikor egy balatoni nyaralás során találkozott Ágival a magyar tenger partjánál. Bár a románc igazi nyári kaland maradt a számára, valamiért azóta sem tudja elfelejteni a lányt, aki 43 éve megérintette a szívét.

„1982-ben Balatonszéplakon nyaraltunk anyukámmal és a húgommal, ahol egy véletlen folytán megismerkedtem a szintén ott nyaraló Ágival. Őt a mai napig nem tudtam elfelejteni. Akkora nagy viharos és mindent elsöprő első szerelem volt, amire bármikor szívesen emlékszem. Keresném őt, de nem tudom, hol találjam. Az elmúlt években próbáltam vele felvenni a kapcsolatot valahogyan, valaki által, de még nem érkezett válasz. Nem szeretnék tőle tulajdonképpen semmi különöset, csak egyszerűen leülni vele egy kávéra, és beszélgetni arról, hogy mi is történt vele, velem, velünk az elmúlt 43 évben. Sajnálom, hogy azt a szerelmet egy kicsit én rontottam el, 17 évesen még túl éretlen voltam egy igazi párkapcsolathoz” – árulta el a Borsnak még korábban az augusztustól nagypapaszerepben is látható MC Hawer, aki a Facebookon is közzétett egy bejegyzést, hátha valaki segít neki Ági felkutatásában.

Nincs mit tenni, nyoma veszett MC Hawer nagy szerelmének

A mulatós énekes akkor még módfelett bizakodó volt, ez a lelkesedés azonban mára alábbhagyott. Nem is csoda, hiszen nemhogy Ági nem zörgetett az ajtaján, de a 43 éve látott lány ismerőse, barátai sem írtak rá Gézára. Nincs mit tenni, Hawernak bele kell törődnie, hogy volt szerelme többé nem akar vele haverkodni.

„Gondoltam, tartozom annyival, hogy elmondom, lett-e ebből valami, vagy mi lett a vége” - kezdte MC Hawer, aki egy darabig joggal bízott talán a happy endben, mégis csalódnia kellett.

„Ezúton jelentem, hogy nem, nem sikerült megtalálnunk egymást. Az a furcsa, hogy ekkora hírverése nem is tudom, hogy minek volt. Szalagcím, újság címlap, különféle műsorok foglalkoztak evvel a kérdéssel, tehát Ágnes neve el kellett volna hogy jusson egy csomó emberhez, legalább a fél országhoz, de úgy tűnik, hogy a másik felében található ő, a hozzátartozói, a barátai, vagy egyáltalán bárki. Az az érdekes, hogy egyáltalán senki nem írt rám, még azzal kapcsolatban sem, hogy valaha ő ismert egy ilyen lányt. Egyszerűen szőrén-szálán el van tűnve! Lehet. hogy miután ő kezdeményezte a szakítást, nem volt túl szép emléke rólam. Ezt is el tudom képzelni, van önkritikám, de én ilyet még nem hallottam, hogy Magyarországon egy ember el tud tűnni úgy, mintha sosem létezett volna”