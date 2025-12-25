MC Hawer imádja a vejét: „Először a kacsacombjával nyert meg, aztán azzal, ahogy a lányommal bánik!”

MC Hawer mindig is őszintén beszélt az életéről, legyen szó a zenei pályájáról, a magánéletéről vagy épp a családról. Most sem tett másként: megható részleteket árult el arról, milyen érzés számára látni, hogy a lánya révbe ért, és milyen különleges kapcsolat alakult ki közte és a veje között.

Mc Hawer lánya idén lett édesanya (Fotó: Mc Hawer)

MC Hawer újra egymásra talált lányával

Mielőtt várandós lett, elkezdtem feléjük nyitni, tavalyelőtt is együtt töltöttük a karácsonyt. Meghívtak magukhoz, és akkor a férje főzött. Láttam rajta, hogy nagyon aranyos, rendes, megbízható ember. Már akkor éreztem, hogy ők összeillenek, és ez hatalmas megnyugvás volt számomra. Láttam, hogy a lányom végre megérkezett az életbe, és képes boldogulni egyedül is

– kezdte MC Hawer a Borsnak.

Persze, mint minden szülőnek, neki sem volt könnyű elengedni a lányát, de ma már boldogan segíti őket, ahol csak tudja.

Annyira jó a viszonyunk, hogy segítettem nekik, hogy legyen saját autójuk a taxizáshoz ezzel is szerettem volna megkönnyíteni az életüket

– újságolta büszkén az énekes.

Mc Hawer unokája egy gyönyörű kislány

Fotó: Markovics Gábor

A kapcsolatuk azóta csak szorosabb lett

MC Hawer szinte apa-fia viszonyban van a lányának párjával, akit nemcsak jó embernek tart, hanem nagyon becsül is a szorgalmáért.

„A srác hajnaltól estig dolgozik a taxival, csak azért, hogy gondoskodhasson a családjáról. Ezt nagyon tisztelem. Úgy gondolom, egy férfinak ez a szerepe: hogy a családjáért éljen, és biztosítsa számukra a nyugalmat és a szeretetet” – fejtette ki véleményét a mulatós sztár.

Koczka Géza, azaz MC Hawer veje kacsacombját szereti a legjobban

Fotó: Vladislav Chusov / Shutterstock

Kacsacombbal lopta be magát az apósa szívébe

Az idei karácsonyt is közösen tervezik, ahogy az már hagyomány lett náluk.

Nyilván meg lettem hívva idén is, jó volt újra együtt tölteni az ünnepet náluk, mert a vejem nagyon jól főz. Én minden évben kacsacombot kérek párolt káposztával, az a kedvencem. Belül omlós, kívül ropogós, mellé hagymás tört krumpli egyszerűen tökéletes!

– mesélte mosolyogva, majd nevetve hozzátette:

A kacsacombbal lopta be magát a szívembe! De tényleg így volt. Először a főztjével nyert meg, aztán azzal, ahogyan a lányommal bánik.

Az énekes azt is elárulta, hogy lánya és párja hosszú ideig próbálkoztak, mire sikerült teherbe esnie a fiatal nőnek, de most, hogy minden a helyére került, végtelenül hálás.

Sok-sok év után végre megtörtént a csoda. A vejem minden káros szenvedélytől mentes, dolgos ember, és most már csak a családért él. Megérdemlik a boldogságot

– mondta meghatottan MC Hawer, aki az ünnepi időszakban már békével a szívében tekint vissza az elmúlt időszakra.