Az Omega legnagyobb slágerét dolgozta fel Kóbor Léna: őszintén elárulta, mit szólna most ehhez édesapja

Komoly projektre szánta el magát Kóbor Léna. Az Omega legendás frontembere, Kóbor János lánya egy régóta dédelgetett álmát váltotta valóra, ami az egyik legnagyobb szívügye volt. Ugyanis Léna úgy döntött, feldolgozza az Omega együttes ikonikus slágerét, a Gyöngyhajú lányt. A fiatal énekesnő elárulta lapunknak, miért döntött így, és hogyan fogadta a család az elkészült szerzeményt. Mindezek mellett Léna arról is őszintén vallott, hogy édesapja hogyan reagálna a feldolgozására, ha ma is köztünk lehetne.

Kóbor Léna hosszú idő után úgy döntött, feldolgozza a híres Omega slágert (Fotó: TV2/hot! magazin)

Kóbor Léna őszinte vallomása

Léna néhány hónappal ezelőtt, már utalt arra a Borsnak, hogy egy óriási debütálásra készül, de még javában zajlanak az előkészületek. Akkor így fogalmazott:

Nagyon halkan megsúgom, a közeljövőben lehet Omega-dalok feldolgozására számítani, csak még nem mondhatok el róla sok mindent, csak annyit, hogy erre idén sor fog kerülni. Egy híres magyar DJ-vel közösen dolgozzuk fel a dalokat, de még nem árulhatom el, hogy kiről van szó

– mondta sejtelmesen Kóbor Léna. Most pedig eljött a várva várt pillanat, a Gyöngyhajú lány feldolgozása elkészült. „Nagyon régóta tervben volt, hogy Lotfi Begivel feldolgozzuk apukám dalát. Ez a dal nyilván közel állt hozzám, meg szerintem ez az a dal, amit a legtöbben ismernek az Omegától” – kezdte Léna, aki bár tudta, hogy egy ilyen ikonikus szerzeményhez hozzányúlni mindig kockázatos, úgy tűnik, a család és a közönség is boldogan fogadta az új verziót.

Léna azt is elárulta, hogy édesapja, Kóbor János mit szólna a dal feldolgozásához (Fotó: MTI)

A családban mindenkinek rögtön az volt a véleménye, hogy milyen jó, hogy ezáltal a fiatalabb generáció is ismerni fogja a dalt, és fennmarad az emléke. Felraktam a promó videót, és eddig még csak pozitív kommentek érkeztek.

Kóbor Léna ezután azt is őszintén elmondta, hogy az új verzióra édesapja, hazánk legelismertebb rockegyüttesének, az Omegának a frontembere miként reagálna.

Amúgy szerintem neki kicsit furcsa lenne, hogy ennyire modern, és átment táncos irányba, de biztos vagyok benne, hogy ő is megértené, hogy a mai világ kicsit errefelé ment el és nagyon örülne neki! Büszke lenne rám!

A videóklip július 9-től lesz megtekinthető, amiről Léna egyelőre szűkszavúan úgy nyilatkozott, hogy nagyon különleges lett!