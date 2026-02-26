„Megrázott a hír...” – Kóbor János lánya üzent Molnár György Elefántnak

Molnár György Elefánt, az Omega együttes gitárosa az elmúlt években többször került kórházba, legutóbb tavaly ősszel egy súlyos szívműtéten esett át, nem sokkal a 76. születésnapja előtt. A banda menedzsere akkor elmondta, „amit kellett és lehetett, azt kicserélték” a zenész szervében, majd ezt követően egy lassú gyógyulási folyamat vette kezdetét, ami alatt folyamatosan felügyelet alatt állt – írta korábban a Bors.

Molnár György Elefánt, az Omega együttes tagja súlyos szívműtétje után lábadozik (Fotó: Németh András Péter/Szabad Föld)

Ezt üzenete Molnár Györgynek Kóbor Léna

Lapunk megkereste Molnár Györgyöt, aki ezúttal nem kívánt nyilatkozni egészségügyi állapotáról, viszont az Omega együttes másik oszlopos tagjának, Kóbor Jánosnak a lánya, Kóbor Léna lapunkon keresztül üzent édesapja kollégájának, akivel évtizedeken át állt egy színpadon.

Engem is megrázott a hír, gondolunk rá nagyon sokat, és reméljük, hogy jobban lesz. Igaz, amióta apukám elhunyt, azóta nem olyan szoros a kapcsolat, de nyilván nagyon szorítok, hogy jobban legyen

– árulta el a fiatal énekesnő.

Kóbor Léna több dalt is tervez kiadni 2026-ban (Fotó: TV2/hot! magazin)

Kóbor Léna Omega-dalok feldolgozására készül

Léna szívügyének tartja édesapja örökségét tovább vinni, és nem kis dolgot árult el lapunknak.

Nagyon halkan megsúgom, a közeljövőben lehet Omega-dalok feldolgozására számítani, csak még nem mondhatok el róla sok mindent, csak annyit, hogy erre idén sor fog kerülni. Egy híres magyar DJ-vel közösen dolgozzuk fel a dalokat, de még nem árulhatom el, hogy kiről van szó

– mondta sejtelmesen a Borsnak Léna.

Kóbor János lánya az Omega slágerek mellett saját dalokkal is készül ebben az évben, amikből az egyik február 27-én, azaz holnap egy divatbemutatón fog debütálni, erről is kérdeztük a gyönyörű fiatal énekesnőt.

„Most nem csak egy projekten dolgozok, idén sok dalom meg fog jelenni, már mindegyik nagyjából készen van. Tavaly kettőt tudtam csak kiadni, fogalmazzunk úgy, hogy akkor még nem találtam meg a stílusom, ezért egy kis szünetet tartottam ezt illetően, viszont mostanra már összeállt legalább 6 szerzeményem, amire azt tudom mondani, hogy na, ez már tényleg én vagyok.”

Kóbor Léna azt is elárulta, mi az az új stílus, amiben megtalálta önmagát. „Olyan dalokat írtam most, ami nagyon ütemes, lehet rá táncolni, inkább latin-afro vonalba megy. A holnapi divatbemutatón előadott dal is afrobeat jellegű lesz, amihez forgatunk majd klipet is, és valószínű, egy magyar ruhamárkával együttműködve fog megjelenni.”