„Azóta nem igazán szoktunk már menni..” – Kóbor Léna édesapja halála óta nem látogat vissza egy bizonyos helyre

Az Omega öröksége új fejezethez érkezett. Kóbor János lánya, Kóbor Léna hosszú idő után arra a döntésre jutott, hogy feldolgozza édesapja ikonikus slágerét, a Gyöngyhajú lányt. A feldolgozáshoz videóklip is készült, aminek a premier bemutatóján lapunknak szerencséje volt Lénával interjút készíteni. A gyönyörű, fiatal lány amellett, hogy őszintén mesélt a dal folyamatának készületeiről, egy nagyon személyes emléket is megosztott.

Kóbor Léna a Gyöngyhajú lány videóklippremierjén mesélt emékeiről édesapjával (Fotó: Markovics Gábor)

Itt töltötte nyarát Kóbor Léna édesapjával

Kóbor Léna mozgalmas heteken van túl. Elkészítette az Omega együttes slágerének, a Gyöngyhajú lánynak a feldolgozását Lotfi Begi közreműködésével. A dalhoz készült videóklippremieren Léna a Borsnak adott interjúban részletesen mesélt a projektről, illetve, hogy miért döntött úgy, hogy modernizálja édesapja dalát. A beszélgetés során az is szóba került, hogy mi volt Léna legkedvesebb nyári emléke édesapjával.

Kóbor Léna gyerekként mindig ott volt édesapja koncertjein (Fotó: Camera Kft.)

Apuval mindig a Balatonra mentünk nyaralni. És hát azóta nem igazán szoktunk már menni. Vele mindig vitorlázni jártunk, de így már nem járunk a Balatonra

– kezdte Léna majd azt is elárulta, hogy édesanyjával, Kóbor-Deme Zsókával mik a nyári terveik.

Kóbor-Deme Zsóka nagyon büszke lányára, de félti is egy kicsit (Fotó: Markovics Gábor)

Anyuval biztos, hogy külföldre fogunk utazni, mert nekünk meg az a vágyunk, úgyhogy ilyen terveink vannak

A fiatal énekesnő nyara azonban itt nem áll meg, Kóbor Léna párjával is tervez kikapcsolódni. „Krisztiánnal is fogunk majd utazni, csak ő annyira nem szeret repülni, úgyhogy vele majd kocsitávra fogunk menni” – mesélte nevetve Léna.

Kóbor-Deme Zsóka félti lányát

A premieren Léna édesanyja, Kóbor-Deme Zsóka elmondta, mennyire büszke lánya karrierjére, de azért van benne egy kis félelem.

Egy anyának ez a kötelessége, hogy féltse a gyermekeit, pláne, hogy ő lány, őt még jobban féltem. De az a szerencse, hogy Léna egy nagyon intelligens lány, ez azért őt sok mindennel felvértezi a szakma ellen. Úgyhogy féltem, de nagyon megbízom benne, és gondolom, hogy minden rendben lesz, nem lehet másképpen

– nyilatkozta mosolyogva Zsóka.