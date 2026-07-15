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„Azóta nem igazán szoktunk már menni..” – Kóbor Léna édesapja halála óta nem látogat vissza egy bizonyos helyre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Kóbor Léna
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 15. 18:00
meghatóKóbor Jánosvallomás
Kóbor János lánya megható vallomást tett: fontos közös emléket őriz édesapjával. Kóbor Léna interjúban mesélt lapunknak a helyről, ahova sajnos már nem sűrűn látogat vissza.
Bors
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Az Omega öröksége új fejezethez érkezett. Kóbor János lánya, Kóbor Léna hosszú idő után arra a döntésre jutott, hogy feldolgozza édesapja ikonikus slágerét, a Gyöngyhajú lányt. A feldolgozáshoz videóklip is készült, aminek a premier bemutatóján lapunknak szerencséje volt Lénával interjút készíteni. A gyönyörű, fiatal lány amellett, hogy őszintén mesélt a dal folyamatának készületeiről, egy nagyon személyes emléket is megosztott.

Kóbor Léna arany csillogós ruhában ment a klip premierjére.
Kóbor Léna a Gyöngyhajú lány videóklippremierjén mesélt emékeiről édesapjával (Fotó: Markovics Gábor)

Itt töltötte nyarát Kóbor Léna édesapjával

Kóbor Léna mozgalmas heteken van túl. Elkészítette az Omega együttes slágerének, a Gyöngyhajú lánynak a feldolgozását Lotfi Begi közreműködésével. A dalhoz készült videóklippremieren Léna a Borsnak adott interjúban részletesen mesélt a projektről, illetve, hogy miért döntött úgy, hogy modernizálja édesapja dalát. A beszélgetés során az is szóba került, hogy mi volt Léna legkedvesebb nyári emléke édesapjával.

Kóbor Léna rajongásig szerette apját.
Kóbor Léna gyerekként mindig ott volt édesapja koncertjein (Fotó: Camera Kft.)

Apuval mindig a Balatonra mentünk nyaralni. És hát azóta nem igazán szoktunk már menni. Vele mindig vitorlázni jártunk, de így már nem járunk a Balatonra

 – kezdte Léna majd azt is elárulta, hogy édesanyjával, Kóbor-Deme Zsókával mik a nyári terveik.

Kóbor Léna és Zsóka 2008-ban házasodtak össze.
Kóbor-Deme Zsóka nagyon büszke lányára, de félti is egy kicsit (Fotó: Markovics Gábor)

Anyuval biztos, hogy külföldre fogunk utazni, mert nekünk meg az a vágyunk, úgyhogy ilyen terveink vannak

 A fiatal énekesnő nyara azonban itt nem áll meg, Kóbor Léna párjával is tervez kikapcsolódni. „Krisztiánnal is fogunk majd utazni, csak ő annyira nem szeret repülni, úgyhogy vele majd kocsitávra fogunk menni”  – mesélte nevetve Léna.

Kóbor-Deme Zsóka félti lányát

A premieren Léna édesanyja, Kóbor-Deme Zsóka elmondta, mennyire büszke lánya karrierjére, de azért van benne egy kis félelem.

Egy anyának ez a kötelessége, hogy féltse a gyermekeit, pláne, hogy ő lány, őt még jobban féltem. De az a szerencse, hogy Léna egy nagyon intelligens lány, ez azért őt sok mindennel felvértezi a szakma ellen. Úgyhogy féltem, de nagyon megbízom benne, és gondolom, hogy minden rendben lesz, nem lehet másképpen 

– nyilatkozta mosolyogva Zsóka.

@borsonline

Kóbor János özvegye megszólalt Kóbor Léna karrierjéről, ezt gondolná ma az Omega legendája Hatalmas érzelmek kísérték Kóbor János lányának legújabb mérföldkövét. Kóbor Léna valóra váltotta egyik legnagyobb álmát, ám édesanyja bevallotta: a büszkeség mellett ott van benne a félelem is. Azt is elárulta, miben hasonlít Léna megszólalásig édesapjára. #bors #kóborléna #kóborjános

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