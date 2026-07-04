Hisztinek hitték, kegyetlen kór támadta meg a tündéri kétéves kislányt: "Mintha a jelleme teljesen eltűnt volna..."

Kegyetlen kór támadott meg egy mindössze kétéves kislányt, akinek a legfőbb tünete az volt: jóval többet hisztizett, mint korábban. Noha az orvosok azzal nyugtatták a szülőket, hogy ez ebben az életkorban teljesen normális, a tündéri kislány édesanyja érezte: valami nincs rendben. Ösztöne azt súgta: követeljen további vizsgálatokat. Ezt követően derült ki: a csöppséget leukémia támadta meg.

Leukémia támadta meg a csöppséget (Képünk illusztráció)

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Az Amerikában, közelebbről Illinois államban, Freeportban élő Alicia Bridge-nek eleinte az tűnt fel: korábban élettel teli és aktív kislánya, Ada egyre fáradtabbá vált. Sokat pihent, és míg korábban mindig harcolni kellett vele az esti lefektetésnél, most magától bújt ágyba, még akkor is, ha nappal is sokat aludt. Játszani sem igazán akart, inkább csak feküdt az édesanyja ölében, emellett a bevásárlások alkalmával is egyre többet kérte a szüleit, hogy vegyék fel, míg korábban úgy kellett összeszedni a sorok közt rohangáló gyerkőcöt. A lábát is folyamatosan fájlalta, és ha olyan programokra kellett menni, ami több mozgást igényelt, hatalmas hisztit vágott le.

"Ada sokszor hisztizett, ami a korában normális, de nála nem volt az. Sírt és sikított egy órán keresztül, és semmivel sem lehetett lenyugtatni" – idézte fel az édesanyja a The Sun oldalának.

A legaggasztóbb azonban az volt, amikor a bőre elkezdett beteges árnyalatot felvenni, valamint egyre több zúzódás jelent meg rajta, ami nem akart gyógyulni.

Végül kiderült az igazság: leukémia

A vizsgálatok 2025 decemberében végül kimutatták: a kislányt akut limfoblasztos leukémia támadta meg, mely a vérképzőrendszer gyors lefolyású, rosszindulatú daganatos megbetegedése. A vérrák legyőzésének titka pedig a kezelés mihamarabbi megkezdésében rejlik. Szerencsére Ada betegségét időben felfedezték. Eleinte azonban a kezelések pokolian megterhelték a gyermeket.

A szteroidok miatt, amiket napi szinten adtak neki, feldagadt az arca, emellett izomgyengeséget okozott.

Az izomgyengeség miatt nem tudott járni. Mintha a jelleme teljesen eltűnt volna, mert nem akart semmit csinálni

– mesélte Ada édesanyja, hozzátéve: valóságos kínszenvedés volt látni, hogy megviselik a gyermekét a kezelések, aki koránál fogva nem foghatta fel igazán, miért is szükséges mindez.

Szülőként azt kívántam, bárcsak én mehetnék mindezen keresztül helyette

– jelentette ki.