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Szabó András Csuti: „Bius mellett ma már sokkal engedékenyebb vagyok”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors párkapcsolat
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 22. 18:00
szabó andrás csutibiankaszabó andrás
A műsorvezető és a kedvese nagy­sze­rűen kiegészítik egymást, hiszen míg egyikük folyton ezer fokon ég és pörög, a má­si­kuk a higgadt, tudatos nyugalmat hozza a mindennapjaikba. Az X Smart Expo sajtótájékoztatóján készítettünk interjút Szabó András Csutival és a párjával, Sudár Biankával.
Bors
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A sport rendkívül építő módon hat a párkapcsolatokra, ami a szerelmespárnál, Szabó András Csutinál és Biusnál sincs másképp: az edzés náluk a minőségi közös időtöltést jelenti.

Szabó András Csuti: "Bius mellett ma már sokkal engedékenyebb vagyok"
Csuti és Bius kapcsolata harmonikus (Fotó: hot! magazin archív / Szabó András Csuti)

Szabó András Csuti és Bius kapcsolatának titka

„Legutóbb Marbellán jártunk, ahol Bius keresett egy pilatesstúdiót. Ott rátaláltunk a Lagree módszerre, ami egy súlyzós edzésforma” – kezdte Szabó András Csuti a hot!-nak. 

A sport egyébként is az életünk része, heti három-négy alkalommal kondizunk, pilatesre járunk és padelezünk. Még a szállodákat is úgy választjuk, hogy legyen edzőterem, mert a mozgás utazás közben is kiemelten fontos számunkra.

„Így ahelyett, hogy egymáson vezetnénk le a stresszt, a teremben hagyjuk a feszültséget” – tette hozzá Bianka.

„Igyekszünk mindent átbeszélni”

A gyönyörű influenszer úgy véli, a kapcsolatuk kulcsa az, hogy az évek során egymásra hangolódtak.

Ha a munkahelyi gondok miatt Csuti feszültebb, és nem megfelelően szól hozzám, tudatosan figyelek a válaszomra. Nem szabad fokozni a bajt felesleges veszekedéssel. Mindent átbeszélünk, a mély kommunikáció nálunk közös tanulási folyamat. Szerencsére már partner ebben, pedig alapvetően hajlamos gyorsan túllépni a dolgokon.

A vállalkozó számára fontos a kompromisszum; úgy látja, hogy a párkapcsolatban a személyiségfejlődés és az alkalmazkodás kéz a kézben jár.

„Ha tiszta szívből szereted a másikat, természetes, hogy fejlődsz mellette. Régebben makacsabb voltam, de Bius mellett ma már sokkal engedékenyebb és kompromisszumkészebb vagyok. Ebben a változásban hatalmas szerepük van a szerelmem visszajelzéseinek és megerősítéseinek.”

„Mindig valahol középen találkozunk”

A különböző személyiségük nem elválasztja, hanem sokkal inkább egy láthatatlan, biztos kapocsként köti össze őket a mindennapokban.

„Szerintem azért működünk ilyen jól, mert én alapvetően megfontoltabb, nyugodtabb alkat vagyok, ő viszont egy elképesztően pörgős személyiség, aki mindent azonnal akar” – mondta Bianka.

„Én tényleg hétfőtől vasárnapig folyamatosan pörgök, dolgozom és szervezek mindent” – fűzte hozzá az ismert üzletember. „Őt olykor kicsit ösztönözni kell a dinamizmusra, engem pedig pont ellenkezőleg, vissza kell fogni. Mindig valahol középen találkozunk, és pontosan ez a finom egyensúly adja a kapcsolatunk igazi harmóniáját” - mondta a hot! magazinnak.

Vonzó ellentétek

Ördög Nóra és Nánási Pál többször meséltek arról, hogy míg Nóra a maximalista, mindent azonnal megszervező motor a családban, addig Pál a megfontoltabb művészlélek, aki képes lelassítani és egyensúlyba hozni ezt a pörgést.

 

 

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