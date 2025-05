"A testünk jelez, csak meg kell tanulnunk odafigyelni rá" - Csuti és párja meghozták a nagy döntést

Szabó András Csuti, a 41 éves üzletember és műsorvezető élete csúcsformájában van – nem véletlenül. Hisz abban, hogy a folyamatos fizikai és szellemi aktivitás tart életben igazán.

A műsorvezető pontosan beosztja a napját, hiszen fontos számára, hogy a munka-magánélet egyensúly megmaradjon (Fotó: Máté Krisztián / Mediaworks Archív)

Csuti szerint a tudatos életmód a siker titka

A celeb nagy odafigyeléssel éli életét és százszázalékosan beleteszi magát abba, amit éppen csinál – legyen szó a karrierjéről vagy a magánéletéről. Határozott elképzelése van arról, hogy hogyan tudja fitten tartani magát mentálisan és fizikálisan.

Azt gondolom, hogy amíg a testedet mozgásban tartjuk az agyaddal együtt, addig élünk igazán. Ha csak annyi a nap, hogy egyik tévéműsort nézzük a másik után, az nem tartalmas élet. Ki kell mozdulni otthonról, mozogni kell, hátha még egy jó beszélgetés is összejön közben

– vallja a vállalkozó.

Csuti kora ellenére energikusabb, mint valaha, ami nemcsak a rendszeres testmozgásnak, hanem tudatos életvitelének is köszönhető. Rendszeresen olvas, követi az aktuális hazai és nemzetközi híreket, főként gazdasági témákban. Szereti látni az összefüggéseket, hisz abban, hogy az igazi tudás a fejünkben van, nem csak könnyen elérhető applikációkban. Bár elismeri, hogy a modern eszközök, mint amilyen például a ChatGPT hasznos, számára mégis a tapasztalatokon alapuló lexikális tudás a legfontosabb.

Táplálkozására is figyel: napközben szigorúan betartja a szabályokat, este azonban – mértékkel – időnként megenged magának egy-két kocka csokoládét vagy pár szem gumicukrot. Ebben is nagy segítségére van Csuti barátnője, Sudár Bianka, aki nemcsak az edzéseiben támogatja, hanem az étkezéseire is segít odafigyelni.

„Az egészség drága dolog, extra energiát és utánajárást igényel, de ha megtehetjük, költsünk rá” – hangsúlyozza.

Bius heti hat napon át edz, míg Csuti heti három-négy alkalommal szán időt a testmozgásra – gyakran még este 7-8 óra körül is lemennek a terembe.

Néha nem sok kedvem van elindulni, de ha ráveszem magam, edzés után mindig jobb a kedvem és több az energiám. A testünk jelez, csak meg kell tanulnunk odafigyelni rá. Mi döntjük el, hogy az esti kényelmet vagy a mentális és fizikai töltődést választjuk.