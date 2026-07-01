Gyászba borul az ország: újabb magyar legenda távozott

A Magyar Színház a Facebookon tudatta a lesújtó hírt: 97 éves korában elhunyt Csernus Mariann Kossuth-díjas színésznő, Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház társulatának meghatározó művésze.
Csernus Mariann több mint hét évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást. Kivételes pályája során felejthetetlen alakításokkal és rendíthetetlen hivatástudatával generációk számára jelentett példát.
A Nemzeti Színház örökös tagjaként 2000-től a névváltozást követően is a Pesti Magyar Színház társulatának tagja maradt. "Színházunk közönsége hosszú éveken át találkozhatott vele a színpadon: még kilencvenhárom évesen is játszott Háy János Házasságon innen, házasságon túl című előadásában, amelynek emléke örökre része marad színházunk történetének" - írta a színház.
Művészi pályáját számos rangos elismeréssel jutalmazták, köztük a Jászai Mari-díjjal, az Érdemes Művész címmel és a Kossuth-díjjal. A magyar költészet iránti elkötelezettsége, legendás önálló estjei, különösen a Vizsolyi Biblia, egyedülálló helyet biztosítottak számára a magyar kulturális életben.
"Csernus Mariann személyében nem csupán kivételes színművészt veszítettünk el, hanem olyan alkotót, aki egész életével bizonyította, hogy a színpad iránti szeretet valóban egy életre szóló hivatás.
A Magyar Színház társulata és valamennyi munkatársa őszinte részvétét fejezi ki családjának, barátainak, pályatársainak és mindazoknak, akik ismerték és szerették. Emlékét kegyelettel megőrizzük."
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