Kiadták a riasztást: durva hőség lesz, de zivatarokra is készülni kell

Az időjárás meglepetéseket tartogat. Bár már a nyakunkon a kánikula, zivatarokra is készülni kell a következő napokban.

Az időjárás előrejelzés esőt is ígér / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A következő napok időjárása

Hétfőn még sokfelé napos idő várható, de a Dunántúlon, különösen az északnyugati tájakon a délutáni óráktól megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten és délkeleten továbbra is több órás napsütésre lehet számítani. A hajnali minimumok 15–22, a délutáni csúcshőmérséklet 32–35 Celsius-fok között várható. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.

Kedden már többfelé megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elsősorban a nyugati, északi, valamint a középső országrészben számítani lehet záporokra, zivatarokra. A keleti országrészben csapadékmentes, hosszabb napos időszakok várhatók. A hajnali minimumok 16–22, a délutáni maximumok 29–35 Celsius-fok között alakulnak. Az északnyugati szél sokfelé élénk lesz, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak - írja a Köpönyeg.

Szerdán a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet élénk lökések kísérik. A hajnali 13, 22 fokról délutánra 27, 35 fok közé melegszik fel a levegő. A HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki a magas középhőmérséklet miatt Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyére.