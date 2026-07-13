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Kiadták a riasztást: durva hőség lesz, de zivatarokra is készülni kell

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás előrejelzés
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 13. 07:00
záporidőjáráshőség
Változékony napok jönnek. Az időjárás előrejelzések kánikulát ígérnek, de az esernyőkre is szükség lesz.
Bors
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Az időjárás meglepetéseket tartogat. Bár már a nyakunkon a kánikula, zivatarokra is készülni kell a következő napokban.

Az időjárás előrejelzés esőt is ígér
Az időjárás előrejelzés esőt is ígér / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A következő napok időjárása

Hétfőn még sokfelé napos idő várható, de a Dunántúlon, különösen az északnyugati tájakon a délutáni óráktól megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Keleten és délkeleten továbbra is több órás napsütésre lehet számítani. A hajnali minimumok 15–22, a délutáni csúcshőmérséklet 32–35 Celsius-fok között várható. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet.

Kedden már többfelé megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elsősorban a nyugati, északi, valamint a középső országrészben számítani lehet záporokra, zivatarokra. A keleti országrészben csapadékmentes, hosszabb napos időszakok várhatók. A hajnali minimumok 16–22, a délutáni maximumok 29–35 Celsius-fok között alakulnak. Az északnyugati szél sokfelé élénk lesz, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak - írja a Köpönyeg.

Szerdán a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet élénk lökések kísérik. A hajnali 13, 22 fokról délutánra 27, 35 fok közé melegszik fel a levegő. A HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki a magas középhőmérséklet miatt Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyére.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu