„Óriási teher volt a vállán” – Csepregi Éva fiával lépett színpadra a Neoton nagykoncertjén

Január 10-én, szombaton telt ház előtt ünnepelte hatvanéves pályafutását a Neoton az MVM Dome-ban megrendezett Finálé koncerttel. A precízen felépített látványvilág, az átgondolt dramaturgia és a megállíthatatlan slágerparádé egyetlen estére sűrítette a zenekar hat évtizedes zenei örökségét.

A Neoton koncert óriási siker volt az MVM Dome-ban (Fotó: Bánhegyi Tamás)

Neoton Finálé – így született meg a gondosan felépített ünnep

A Neoton koncert minden pillanata azt sugallta: itt semmit nem bíztak a véletlenre, óriási kreativitással és gondossággal készült a Finálé. Az este nem csupán nosztalgikus visszatekintés volt, hanem élő bizonyítéka annak, hogy az igazi slágerek generációkon átívelve is összekötnek. A koncert után Csepregi Éva a Borsnak adott nagyinterjúban mesélt a Neoton-életérzésről, a Finálé jelentéséről, a közösség erejéről és a siker titkáról.

Bő egy nap telt el a koncert óta – hogy vagytok, milyen érzésekkel telt a vasárnap?

Nehéz feldolgozni ennyi érzést és élményt, természetesen még teljesen a hatása alatt vagyunk. Elégedett vagyok a koncerttel, nagyon sokat készültünk rá. Örültem, hogy Dávid rendezőként nagyon bevált, kiváló ötletei voltak. Minden összejött, amit szerettünk volna. Rengeteg gratulációt kaptunk mindenféle szinten, nehéz lenne röviden összefoglalni ezt az élményt.

Mégis, ha most hirtelen ki kellene emelned valamit, mi lenne az?

Az egyik legmeghatóbb része a koncertnek az volt, hogy a fellépés előtt megnyílt egy Neoton-kiállítás. Ott még én is meghatódtam. Százhúsz ember váltotta meg az úgynevezett meet and greet jegyet, fotózkodtunk, vendégül láttuk a rajongókat – igazán impozáns volt. Ajándékokat adtunk és kaptunk, nagyon élvezetes volt. Számomra ez egy rendkívül megható másfél óra volt.

Pedig a koncert és az elmúlt hónapok megfeszített munkájának gyümölcse csak ezután jött.

Alapi István jelenléte, Csonka Bandi bevonása házigazdaként, a táncosok, a zenésztársak – egy nagyon összetartó, lelkes közösség voltunk. Mindenki örült, hogy ott lehetett, és mi is annak, hogy ők ott voltak. Pásztor László jelenléte különösen meghatározó volt. Sokszor a szerzők a háttérben maradnak, de ő színpadi ember is, és most újra velünk állt színpadra. Őszintén azt éreztük a közösen előadott dal után, hogy addig tapsol a közönség, ameddig mi szeretnénk. Laci a Népstadion-koncert után megfogadta, hogy soha többé nem áll színpadra – és mégis ott volt velünk. Dj Dominique játéka „előzenekarként” kiválóan megalapozta az estet, Bandi felvezetése és a hírességhasonmás-kamera pedig sokat dobott a koncert elején.