Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Szilveszter névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pánik Csepregi Éva koncertjén: senki sem tudta, menekülni kell-e vagy sem

dráma
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 08:45
váratlan eseményCsepregi Évaprofizmus
Drámai perceket élt át a közönség, amikor kérdésessé vált, hogy ki kell-e menekíteni őket. Csepregi Éva koncertjén füst és percekig tartó tanácstalanság lepte el a nézőteret.
K. G.
A szerző cikkei

Döbbenetes pillanatok szakították félbe a kecskeméti koncertet, amikor a közönség legnagyobb megdöbbenésére megszólalt a tűzjelző, és percekig senki sem tudta, mi fog történni. Csepregi Éva azonban olyan váratlan húzással reagált a drámai helyzetre, amiről bizonyára örökre beszélnek majd a nézők.

Csepregi Éva profin kezelte a helyzetet, elütötte az időt a közönségével.
Csepregi Éva egy pillanatig nem fagyott le, amikor a váratlan helyzet előállt (Fotó: Mediaworks Archív)

Csepregi Éva koncertje hamar félbeszakadt

Csepregi Éva kecskeméti koncertje is egy nagyszabású, látványos produkciónak indult, modern vizuális elemekkel és füsttel – egészen addig, amíg a koncert elején hirtelen fel nem visított a füstjelző erős és éles hangja. A közönség ledermedt: vajon valódi veszélyről van szó, menekülni kell, vagy csak technikai hiba történt? Percekig senki nem tudta, hogy hogyan tovább, a koncert pedig teljesen félbeszakadt.

A történtekről később Heatlie Dávid Instagram-oldalán posztolt egy rövid jelenetet, majd a Bors újságírójának részletesen elmesélte a drámai perceket is Csepregi Éva fia, a zenekar dobosa, aki belülről élte meg a kaotikus helyzetet.

Édesanyám, Csepregi Éva Korszakok címmel Kecskeméten életműkoncertet adott, ami egy igazán nagy produkció, tele modern elemekkel, vizuálokkal és füsttel. A negyedik-ötödik dal után egyszer csak megszólalt a tűzjelző. Nyilván mindenki megijedt, minket is sokkolt a helyzet, és fogalmunk sem volt, mikor tudjuk folytatni 

– idézte fel Dávid.

Dávid maga is meglepődött, hogy édesanyja mennyire hatékonyan rögtönzött és oldotta a feszöltséget (Fotó: Szöszi Kriszti/Facebook)

Egyedülálló Csepregi stand up kerekedett

A legkellemetlenebb pillanat akkor jött el, amikor kiderült: a helyszínt ki kell szellőztetni, a koncertet meg kell állítani. Ekkor azonban Csepregi Éva olyat tett, amire senki sem számított. 

Anyukám mikrofon nélkül elkezdett stand upolni, mesélt, viccelt, lement a közönség közé, mindenki jókat nevetett rajta. Fél órán át oldotta a feszültséget

 – mondta Dávid, aki bár jól ismeri édesanyját és számtalan helyzetben látta már őt, meglepetéssel fogadta a sziporkázó, szórakoztató terelést.

Az egész helyzetet tovább színezte a sors iróniája: „Éppen az Atlantisz című dalt konferálta fel édesanyám, és azt mondta: ’érdekes, hogy el tudnak tűnni világok a szemünk elől’, majd abban a pillanatban megszólalt a riasztó és eltűnt a koncertünk is.

A közönség végül megbocsátott a váratlan helyzetet profin kezelő és lelkiismeretes előadóknak, 30 perc leállás után a koncert folytatódott, és egyetlen dal sem maradt el. A kezdeti pánikból így lett emlékezetes, már-már legendás este.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu