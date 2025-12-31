Pánik Csepregi Éva koncertjén: senki sem tudta, menekülni kell-e vagy sem

Döbbenetes pillanatok szakították félbe a kecskeméti koncertet, amikor a közönség legnagyobb megdöbbenésére megszólalt a tűzjelző, és percekig senki sem tudta, mi fog történni. Csepregi Éva azonban olyan váratlan húzással reagált a drámai helyzetre, amiről bizonyára örökre beszélnek majd a nézők.

Csepregi Éva egy pillanatig nem fagyott le, amikor a váratlan helyzet előállt (Fotó: Mediaworks Archív)

Csepregi Éva koncertje hamar félbeszakadt

Csepregi Éva kecskeméti koncertje is egy nagyszabású, látványos produkciónak indult, modern vizuális elemekkel és füsttel – egészen addig, amíg a koncert elején hirtelen fel nem visított a füstjelző erős és éles hangja. A közönség ledermedt: vajon valódi veszélyről van szó, menekülni kell, vagy csak technikai hiba történt? Percekig senki nem tudta, hogy hogyan tovább, a koncert pedig teljesen félbeszakadt.

A történtekről később Heatlie Dávid Instagram-oldalán posztolt egy rövid jelenetet, majd a Bors újságírójának részletesen elmesélte a drámai perceket is Csepregi Éva fia, a zenekar dobosa, aki belülről élte meg a kaotikus helyzetet.

Édesanyám, Csepregi Éva Korszakok címmel Kecskeméten életműkoncertet adott, ami egy igazán nagy produkció, tele modern elemekkel, vizuálokkal és füsttel. A negyedik-ötödik dal után egyszer csak megszólalt a tűzjelző. Nyilván mindenki megijedt, minket is sokkolt a helyzet, és fogalmunk sem volt, mikor tudjuk folytatni

– idézte fel Dávid.

Dávid maga is meglepődött, hogy édesanyja mennyire hatékonyan rögtönzött és oldotta a feszöltséget (Fotó: Szöszi Kriszti/Facebook)

Egyedülálló Csepregi stand up kerekedett

A legkellemetlenebb pillanat akkor jött el, amikor kiderült: a helyszínt ki kell szellőztetni, a koncertet meg kell állítani. Ekkor azonban Csepregi Éva olyat tett, amire senki sem számított.

Anyukám mikrofon nélkül elkezdett stand upolni, mesélt, viccelt, lement a közönség közé, mindenki jókat nevetett rajta. Fél órán át oldotta a feszültséget

– mondta Dávid, aki bár jól ismeri édesanyját és számtalan helyzetben látta már őt, meglepetéssel fogadta a sziporkázó, szórakoztató terelést.

Az egész helyzetet tovább színezte a sors iróniája: „Éppen az Atlantisz című dalt konferálta fel édesanyám, és azt mondta: ’érdekes, hogy el tudnak tűnni világok a szemünk elől’, majd abban a pillanatban megszólalt a riasztó és eltűnt a koncertünk is.”