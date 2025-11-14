"Nem vagyok jól" - megtörte a csendet a gyászoló magyar pornódíva

Megtörte a csendet a Borsnak a testvérét gyászoló Cicciolina, valamint a Rómában élő magyar pornódíva ügyvédje, Luca di Carlo. Lapunk elsőként számolt be arról péntek délelőtt, hogy váratlanul elhunyt a felnőtt filmes legenda fiútestvére, Franky, aki élete utolsó időszakában Franciaországban élt.

Cicciolina elveszítette szeretett testvérét (Fotó: Knap Zoltán)

Staller Ilona szomorúan vette fel a telefont, amikor megkerestük a tragédiával kapcsolatban.

„Nem vagyok jól lelkileg, nagyon megvisel Franky elvesztése” - sóhajtott Cicciolina, ám ennél többet nem tudott mondani. Annyit azonban még elárult, hogy egy betegség miatt nem is igazán tud beszélni, ezért egy tervezett rádióinterjúját is le kell mondania vélhetően.

Cicciolina és az ügyvédje, Luca di Carlo Fotó: Cicciolina

Ezután kereste meg a Borsot Cicciolina ügyvédje, Luca di Carlo, aki a következőket mondta.

„Franky segített neki elrabolni a kisebbik fiát, akit Jeff Koons-tól született, és az Egyesült Államokból Kubába vitte, majd Magyarországról Olaszországba. Maga Franky tervezte meg az emberrablást. Ezután személyesen gondoskodtunk arról, hogy rendelkezésre álljon a szükséges pénz Ilona Staller védelméhez az akció befejeztével. Az egykori pornósztár biztonsága érdekében hárommillió dollárt fektetett be, amely egy testőrökkel őrzött ház fenntartására és egy személyes sofőr biztosítására szolgált" - árulta el a Borsnak Luca di Carlo.

Így segített Franky kicsempészni Amerikából Cicciolina fiát

Mint ismert, Staller Ilona még 1991-ben ment feleségül az amerikai képzőművészhez, Jeff Koons-hoz. New Yorkban éltek, itt született meg 1992-ben Ludwig is. Házasságuk azonban hamarosan megromlott, Ilona pedig 1993-ban a kicsivel visszaköltözött római lakásába. Koons utánuk utazott Olaszországba és annak ellenére visszavitte New Yorkba Ludwigot, hogy a Rómában folyó gyermekelhelyezési per erre nem adott neki lehetőséget.

Cicciolina összeomlott, hogy kisfia több ezer kilométerre van tőle. Ekkor sietett a segítségére Franky, aki kitalálta, majd meg is szervezte a másfél éves kisfiú USA-ból való kiszöktetését, vagy ahogy a sajtó akkoriban írta: elrablását.