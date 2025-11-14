"Nem vagyok jól" - megtörte a csendet a gyászoló magyar pornódíva

Megtörte a csendet a Borsnak a testvérét gyászoló Cicciolina, valamint a Rómában élő magyar pornódíva ügyvédje, Luca di Carlo. Lapunk elsőként számolt be arról péntek délelőtt, hogy váratlanul elhunyt a felnőtt filmes legenda fiútestvére, Franky, aki élete utolsó időszakában Franciaországban élt.
Staller Ilona szomorúan vette fel a telefont, amikor megkerestük a tragédiával kapcsolatban.
„Nem vagyok jól lelkileg, nagyon megvisel Franky elvesztése” - sóhajtott Cicciolina, ám ennél többet nem tudott mondani. Annyit azonban még elárult, hogy egy betegség miatt nem is igazán tud beszélni, ezért egy tervezett rádióinterjúját is le kell mondania vélhetően.
Ezután kereste meg a Borsot Cicciolina ügyvédje, Luca di Carlo, aki a következőket mondta.
„Franky segített neki elrabolni a kisebbik fiát, akit Jeff Koons-tól született, és az Egyesült Államokból Kubába vitte, majd Magyarországról Olaszországba. Maga Franky tervezte meg az emberrablást. Ezután személyesen gondoskodtunk arról, hogy rendelkezésre álljon a szükséges pénz Ilona Staller védelméhez az akció befejeztével. Az egykori pornósztár biztonsága érdekében hárommillió dollárt fektetett be, amely egy testőrökkel őrzött ház fenntartására és egy személyes sofőr biztosítására szolgált" - árulta el a Borsnak Luca di Carlo.
Mint ismert, Staller Ilona még 1991-ben ment feleségül az amerikai képzőművészhez, Jeff Koons-hoz. New Yorkban éltek, itt született meg 1992-ben Ludwig is. Házasságuk azonban hamarosan megromlott, Ilona pedig 1993-ban a kicsivel visszaköltözött római lakásába. Koons utánuk utazott Olaszországba és annak ellenére visszavitte New Yorkba Ludwigot, hogy a Rómában folyó gyermekelhelyezési per erre nem adott neki lehetőséget.
Cicciolina összeomlott, hogy kisfia több ezer kilométerre van tőle. Ekkor sietett a segítségére Franky, aki kitalálta, majd meg is szervezte a másfél éves kisfiú USA-ból való kiszöktetését, vagy ahogy a sajtó akkoriban írta: elrablását.
Az akciót maga Ilona hajtotta végre, a kisfiút elhozta Koons New York-i házából, majd Kubán keresztül Magyarországra, innen pedig Olaszországba vitte. Cicciolinát az amerikai hatóságok azonnal keresni kezdték és évtizedekkel a történtek után sem vették le a körözési listáról, így a mai napig nem léphet be az USA-ba, mert ezzel azt kockáztatná, hogy börtönbe kerül. Bár Cicciolina mindent megtett, elnöksége alatt még Barack Obamának is írt levelet, hogy mentesüljön az eljárás alól, de ügye így sem oldódott meg. Olaszországban is folyt per az ügyben, azt Cicciolina meg is nyerte, ám ennek nincs hatása az amerikai eljárásra.
Cicciolina testvére tehát, annak ellenére, hogy Franciaországban élt, nagyon közel állt Ilonához.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.