Szakítások sorozata rázta meg a hazai sztárvilágot: Ezek a sztárpárok döntöttek a lezárás mellett

Az elmúlt hónapokban egymást követték a meglepő szakítások a hazai sztárvilágban. Legutóbb Brasch Bence sokkolta a rajongóit azzal, hogy a házassága véget ért Gál Réka Ágotával. Pedig sokáig úgy tűnt, hogy az énekes-színész élete révbe ért, hiszen tavaly márciusban megszületett a közös gyermekük is, most mégis külön válnak az útjaik. De rajtuk kívül még számos házasság és kapcsolat ért véget az utóbbi időben. Összegyűjtöttük azokat a szerelmeket, amelyek nemrég mentek tönkre.

Brasch Bence házassága véget ért (Fotó: MW)

Brasch Bence válása sokakat meglepett

Sokakat meglepett, amikor kiderült, hogy Brasch Bence házassága véget ért. A színész-énekes korábban ritkán beszélt a magánéletéről, ezért a válás híre különösen váratlanul érte a rajongókat. A színész vasárnapi bejegyzése szerint a közös kisfiukra való tekintettel a nyilvánosság előtt nem teregette ki a válásuk részleteit.

Brasch Bence és Gál Réka Ágota házassága két évig sem tartott (Fotó: MW)

Ambrus Attila házassága 14 év után ért véget

A Viszkisként ismertté vált Ambrus Attila házassága szintén zátonyra futott. Bár korábban harmonikus családi életet éltek, végül a válás mellett döntöttek. Ambrus később arról beszélt, hogy igyekeznek kulturált viszonyban maradni, és közösen megoldani a családjukat érintő kérdéseket.

Ambrus Attila és Réka pár hete jelentették be a válást (Fotó: MW)

Horváth Éva szakítása hosszú folyamat volt

Hosszú éveken át alkottak egy párt gyermekei édesapjával, ezért sokakat megdöbbentett, amikor Horváth Éva bejelentette, hogy külön utakon folytatják. Az egykori szépségkirálynő később elmondta, hogy kapcsolatuk már korábban megromlott, a szakítás azonban nem egyik napról a másikra született döntés volt. Közös gyermekeik miatt továbbra is együttműködnek szülőként.

Horváth Éva szakított két gyermeke édesapjával (Fotó: MW)

Stohl András és Kiss Kriszta kapcsolata zátonyra futott

A Nagy Ő végén úgy tűnt, Stohl András végre megtalálta a boldogságot Kiss Kriszta oldalán. A kapcsolat azonban a műsor után nem bizonyult tartósnak, a pár végül különvált. A szakítás sok nézőt meglepett, hiszen a fináléban úgy tűnt, komoly jövőt terveznek együtt.

Stohl András és Kiss Kriszta románca nem tartott sokáig (Fotó: Máté Krisztián)

Zsigmond Angi és Mészáros Bende szerelme 3 évig tartott

Az Ázsia Expressz egykori párosa hosszú ideig az internet egyik kedvenc szerelmespárja volt, ezért a szakításuk komoly visszhangot váltott ki. Mindketten megszólaltak a történtekről: Bende szerint túl sok probléma nehezedett egyszerre a kapcsolatukra, köztük a családi konfliktusai is.