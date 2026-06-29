Vége Brasch Bence házasságának: "Rékával külön utakon folytatjuk"

Az utóbbi napokban attól volt hangos az internet (és a Reddit) bugyra, hogy véget ért Brasch Bence és Gál Réka Ágota házassága. A jól értesültek tudni vélték, hogy félrelépés áll a háttérben, bár bizonyítéka erre nem volt senkinek. A sztárpár 2024-en kötötte össze az életét, egy közös gyermekük is született, aki csak nemrégiben lett egyéves. Az idill azonban nem tartott örökké.

Brasch Bence válik - Fotó: Bors

Válik Brasch Bence

Most az énekes a közösségi oldalain öntött tiszta vizet a pohárba. Bevallotta, hogy valóban külön utakon folytatják feleségével.

A boldog pillanatokat büszkén és könnyedén osztja meg az ember. Arról persze nehezebben beszélünk, ami nem úgy alakul, ahogy szeretnénk

- írta Bence, majd ezután tisztázta azt is, a korábbi állításokkal ellentétben már nincs visszaút kettejük számára:

Tegnapi nyilatkozatával ellentétben, Rékával külön utakon folytatjuk.

Bence ezt követően leszögezte, a házasság megromlásának részleteit meg akarja tartani maguknak, így elejét veszi a további találgatásoknak.

Válásunk okairól és az ezzel kapcsolatban napvilágot látott hírekről kisfiunk védelme érdekében nem szeretnék nyilatkozni. A legfontosabb, hogy gyermekünket továbbra is szeretetben és biztonságban neveljük.

A színész végezetül arra kérte a sajtó képviselőit, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket, és ne keressék őket ezzel kapcsolatban.