Vége Brasch Bence házasságának: "Rékával külön utakon folytatjuk"

Az utóbbi napokban attól volt hangos az internet (és a Reddit) bugyra, hogy véget ért Brasch Bence és Gál Réka Ágota házassága. A jól értesültek tudni vélték, hogy félrelépés áll a háttérben, bár bizonyítéka erre nem volt senkinek. A sztárpár 2024-en kötötte össze az életét, egy közös gyermekük is született, aki csak nemrégiben lett egyéves. Az idill azonban nem tartott örökké.
Most az énekes a közösségi oldalain öntött tiszta vizet a pohárba. Bevallotta, hogy valóban külön utakon folytatják feleségével.
A boldog pillanatokat büszkén és könnyedén osztja meg az ember. Arról persze nehezebben beszélünk, ami nem úgy alakul, ahogy szeretnénk
- írta Bence, majd ezután tisztázta azt is, a korábbi állításokkal ellentétben már nincs visszaút kettejük számára:
Tegnapi nyilatkozatával ellentétben, Rékával külön utakon folytatjuk.
Bence ezt követően leszögezte, a házasság megromlásának részleteit meg akarja tartani maguknak, így elejét veszi a további találgatásoknak.
Válásunk okairól és az ezzel kapcsolatban napvilágot látott hírekről kisfiunk védelme érdekében nem szeretnék nyilatkozni. A legfontosabb, hogy gyermekünket továbbra is szeretetben és biztonságban neveljük.
A színész végezetül arra kérte a sajtó képviselőit, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket, és ne keressék őket ezzel kapcsolatban.
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