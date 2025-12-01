Az 55 éves Barta Sylvia elárulta tökéletes alakja titkát

Eddig is tisztában voltunk azzal, hogy a TV2 időjárás-jelentőjének az életében fontos szerepet játszik a sport és az egészséges táplálkozás, azt azonban kevesen tudják, hogy már tizenöt éve tart edzőként csoportos órákat. Barta Sylvia stábunkat egy fitdance órán fogadta, ahol beleshettünk a kulisszák mögé.

Barta Sylvia 55 évesen is bomba formában van, elárulta a titkát (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

„A fitdance egy olyan csoportos edzés, ahol alapos melegítés és ízületi mobilizációs gyakorlatok után fokozatosan felvisszük a pulzust, majd az intenzív szakasz után, edzés végén levezetéssel és egy hosszú nyújtással zárunk.”

Alapvetően kardióedzés, ami a szív- és vérkeringési rendszert edzi, de az állóképességet és a fittséget is fokozza. Mellette gyors és lassú koreográfiák is vannak, így egy igazi HIIT edzésnek minősül, ami zsírégető hatással is bír.

„Ez a legközkedveltebb edzésforma, amit tartok, hiszen a nők többsége szeret táncolni. Könnyen követhető, alaplépésekből álló koreográfiák váltják egymást az órán, jó zenékkel. Sok csípőlazító mozdulat van az óráimon, hiszen fontos a nőiségünk megélése, de néhány férfi is jár hozzánk, hiszen a fitdance nemtől függetlenül egy kiváló edzés ahhoz, hogy karbantartsuk a testünket” – kezdte Barta Sylvia a hot! magazinnak.

Barta Sylvia vendégei maximális figyelmet élveznek (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Barta Sylvia edzései is nyitottak, nem csak a személyisége

Már hosszú évek óta, több helyszínen tart órákat, de az ő hozzáállása még mindig ritka más edzőkéhez képest. Ugyanis a szuper formában lévő tévés folyamatosan képezi magát, és különösen nagy figyelmet szentel a vendégeinek.

Hiszek a női közösség erejében! Nem az a típusú edző vagyok, aki beesik az órára, megtartja, és elrohan. Alapvetően kedvelem az embereket, szeretek kapcsolatokat építeni, nyitott személyiség vagyok. Ebből adódik, hogy az edzéseim is ilyenek.

„Minden vendégemet ismerem név szerint, van, aki már tizenöt éve jár hozzám. Sokfélék és különbözőek vagyunk, de a tánc és a mozgás iránti szeretetünk mindent felülír, és összetart bennünket. Sokrétűek a foglalkozásaim, hiszen menet közben fejlesztem, képezem magam. Fontosnak tartom, hogy mindig képes legyek megújulni, az alakformáló órán vagy a gerinctornán új gyakorlatokat, módszereket alkalmazni, a táncos órán új zenékre új koreográfiákat kitalálni. Néhány éve személyi edzőként is vezetem a csapatot, személyre szóló tanácsokkal, szóval a tanulási vágyamból a vendégeim is profitálnak” – árulta el a tévés, aki nemrég komoly balesetet szenvedett.