Férjhez ment és abbahagyta a modellkedést: először mesélt házasságáról a TV2 gyönyörű sztárja

Elmondása szerint Ádám édesanyja olyan lett számára, mintha a sajátja lenne, illetve párja is jó viszonyt ápol a családjával. „Kislányomnak hív Ádám anyukája, én meg anyuskámnak szólítom őt. Nagyon jó a kapcsolatunk. A családi látogatásokat is együtt szervezzük, hárman utazunk Miskolcra a családomhoz, ahol együtt vagyunk és különböző programokat szervezünk. A nővéremmel is jól kijön Ádám anyukája, egy igazi nagy család vagyunk. Jó érzés, hogy ezt megtapasztalhatom, jó érzés, hogy bővült a családunk” – részletezte.

Kitti ma már csak hobbiból modellkedik

(Fotó: Szaniszló Kitti)

Ezért hagyta abba a modellkedést a Next Top Model Hungary sztárja

A modellkedésről is őszintén beszélt. A Next Top Model Hungary után ugyan kapott lehetőségeket, de végül rájött: nem ez az ő útja. Bár mindig is szenvedélyesen szerette a fotózás világát, és mások szerint is rendkívül fotogén, mégsem érezte, hogy helye lenne a hazai divatszakmában. Nem csalódásként élte meg ezt, inkább felismerésként.

Amit elképzeltem, az valójában nincs. Nem vagyok odavaló, nem ez az utam. És szerintem ezt be kell látni. Hobbi szinten szeretem, de a valódi szenvedélyem a kamerázás, tartalomgyártás. Azt érzem, hogy 24 éves koromra rájöttem, hogy mi az, amit szeretek csinálni, mi az, amiben jó vagyok. Most érzem először, hogy minden a helyén van

– fejtette ki.