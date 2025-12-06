Kínos baki csúszott a TV2 sztárjának babavárójába: „Hogy lett lány?”

A 2024-es Next Top Model Hungary szereplőinek életében sok minden megváltozott a forgatás óta, hiszen nemcsak Papp Gabi, de Szaniszló Kitti – aki férjezett nevén immár Matuz Kitti – is kimondta a boldogító igent. Sőt, a fiatal lány azóta kismama is lett, ami miatt nem is lehetne boldogabb, különösen, hogy már a kicsi neme is kiderült. Matuz Kitti gyermeke nemét egy babaváró buli keretein belül tudta meg, csakhogy a nagy bejelentésbe apró baki csúszott, amit videón is megmutatott.

A Next Top Model Hungary Szaniszló Kittije teljesen ledöbbent, amikor kiderült a baba neme (Fotó: Matuz Kitti)

A Next Top Model Hungary Kittije saját közösségi oldalára töltött fel egy aranyos videót, amin látszik, hogyan tudták meg a kisbaba nemét. Matuz Kitti Léda TikTok-videójában azonban az is látszik, hogy volt néhány furcsa pillanat, mielőtt ráeszmélt, hogy kislányuk lesz. A pár ugyanis muffinokkal oldotta meg a bejelentést, amelyek közül egy rózsaszín krémmel volt töltve, jelezve, hogy a baba kislány lesz. Azt persze nem tudhatták, hogy kihez kerül a különleges sütemény, de a véletlen folytán épp a leendő édesanyánál landolt, aki viszont elsőre észre sem vette, hogy mi történik.

„Amikor pont Te veszed el a muffint, amiből kiderül, hogy kislányotok lesz, de annyira lesokkolsz, hogy azt hiszed csak meggyes” – írta a modell a videóhoz.

Matuz Kitti várandósan is gyönyörű, nagyon élvezi a terhességet (Fotó: Matuz Kitti)

A Next Top Model Hungary versenyzői között már van egy lányos anyuka

A fiatal anyuka először annyira nem értette, hogy mi történik, hogy végül csak egy igen furcsa mondatot sikerült kinyögnie, ami bizonyára előkerül majd a családi ebédek alkalmával.

De legalább szóltak, hogy emeljem már fel. Félig azért leesett, de csak annyit tudtam kérdezni, hogy „Hogy lett lány?”. Most viszont már megérkeztem, imádom az egészet, varázslatos

– vallotta be őszintén a követőinek.

Persze a kommentelők is imádják, hogy a csinos modell lányos anyuka lesz, különösen, hogy a Next Top Model Hungary szereplői között már akad egy kislányos édesanya. Papp Gabi lánya ugyan ritkán szerepel a fotóin, de Kitti követői reménykednek benne, hogy az ő életükbe majd jobban bepillanthatnak.