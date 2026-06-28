Új életet kezdett: Mallorcára költözött a TV2 sztárja

Régóta foglalkoztatta a költözés gondolata Péterffy Lili Lellét, ám a budapesti fellépései miatt nem tudta könnyen megtenni ezt a lépést. A TV2 sztárja végül meghozta élete egyik legfontosabb döntését.
Hamar szívükbe zárták a nézők Péterfi Lilit, amikor a Sztárban Sztár All Stars műsorban versenyzett. A fiatal énekesnő nagyon sírt, amikor kiesett a műsorból. Később a TV2 Nagy Duett élő show-iban is megmutahatta a tehetségét a fiatal énekesnő, de Bódi Hunor és Bódi Megyer partnereként hamar búcsúznia kellett a versenytől. A DJ-ként is sikeres tehetség most elárulta, hogy nehezen hozta meg a döntést, hogy elköltözzön Magyarországról.
„Mindig is rengeteg külföldi barátom volt, szerettem a nyelveket, és az utazás folyamatosan feltöltött. Éreztem, hogy egyszer ki szeretném próbálni a külföldi életet” – kezdte a hot! magazinnak az énekesnő. – „Sokáig tele voltam kérdőjelekkel, aztán úgy éreztem: ha egy kicsit lazítani szeretnék, annak most van itt az ideje. Ahogy meghoztam a döntést, azonnal megérkeztek a lehetőségek is. Találtam kint egy művészeti közösséget, akikkel közösen alkothatok, úgyhogy a mallorcai életemet is átszövi a zene.”
A sziget maga nem volt idegen számára, hiszen korábban már megfordult ezen a csodás helyen.
Egy fellépésnek köszönhetően vetődtem ide először, és azonnal elrabolta a szívemet. Nem sokkal később újra eljöttem egy hónapra, és ez az időszak végleg megerősített abban, hogy egyszer még visszatérek.
Bár sokan azt gondolják, hogy maga mögött hagyta a korábbi életét, Lili szerint erről szó sincs.
„Nem úgy tekintek erre, hogy lezártam a budapesti életemet. Kéthetente hazarepülök a családomhoz és a barátaimhoz. Nem akartam semmit elvágni, inkább olyan, mintha lenne még egy otthonom” – mesélte a Sztárban Sztár egykori versenyzője.
Mallorca az új élményeken túl valójában egy mély önismereti utazás is számára.
Nagyon fontos nekem a személyes fejlődés. Eleinte én is megkérdeztem magamtól, hogy valóban meg fogom-e tudni oldani ezt a helyzetet, de amint láttam, hogy sikerül, sokkal magabiztosabbá váltam. Hihetetlen békesség árad ebből a helyből. Az emberek mosolyognak, kedvesek és elfogadóak. A tenger közelsége elképesztően feltölt, de azért meg kell jegyeznem: a magyarországi erdők és az otthoni hangulat nagyon hiányoznak.
Az új környezet nemcsak emberileg, hanem művészileg is formálja az énekesnőt, mintha a szigetnek valóban lenne valami megmagyarázhatatlan vonzereje.
„Zeneileg is egyfajta hazatalálás ez az időszak. Egy audiovizuális projekten dolgozom, és teljesen más dolgok jönnek ki belőlem, mint korábban. Mindenki, akivel itt találkoztam, ugyanezt érezte: fogalmuk sem volt, miért jöttek, csak tudták, hogy meg kell tenniük. Mallorcának van egy titkos hívószava, ami idevonzza az embereket”
– nevetett.
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