Új életet kezdett: Mallorcára költözött a TV2 sztárja

Régóta foglalkoztatta a költözés gondolata Péterffy Lili Lellét, ám a budapesti fellépései miatt nem tudta könnyen megtenni ezt a lépést. A TV2 sztárja végül meghozta élete egyik legfontosabb döntését.

A TV2 Sztárban Sztár All Stars műsorban nagyon jól érezte magát Péterffy Lili Lelle (Fotó: Máté Krisztián)

Mallorcán is zenével foglalkozik a TV2 sztárja

Hamar szívükbe zárták a nézők Péterfi Lilit, amikor a Sztárban Sztár All Stars műsorban versenyzett. A fiatal énekesnő nagyon sírt, amikor kiesett a műsorból. Később a TV2 Nagy Duett élő show-iban is megmutahatta a tehetségét a fiatal énekesnő, de Bódi Hunor és Bódi Megyer partnereként hamar búcsúznia kellett a versenytől. A DJ-ként is sikeres tehetség most elárulta, hogy nehezen hozta meg a döntést, hogy elköltözzön Magyarországról.

„Mindig is rengeteg külföldi barátom volt, szerettem a nyelveket, és az utazás folyamatosan feltöltött. Éreztem, hogy egyszer ki szeretném próbálni a külföldi életet” – kezdte a hot! magazinnak az énekesnő. – „Sokáig tele voltam kérdőjelekkel, aztán úgy éreztem: ha egy kicsit lazítani szeretnék, annak most van itt az ideje. Ahogy meghoztam a döntést, azonnal megérkeztek a lehetőségek is. Találtam kint egy művészeti közösséget, akikkel közösen alkothatok, úgyhogy a mallorcai életemet is átszövi a zene.”

A sziget maga nem volt idegen számára, hiszen korábban már megfordult ezen a csodás helyen.

Egy fellépésnek köszönhetően vetődtem ide először, és azonnal elrabolta a szívemet. Nem sokkal később újra eljöttem egy hónapra, és ez az időszak végleg megerősített abban, hogy egyszer még visszatérek.

Péterffy Lili Lelle Mallorcára költözött, de nem zárta le a budapesti életét

(Fotó: hot! magazin/archív)

„Kéthetente hazarepülök”

Bár sokan azt gondolják, hogy maga mögött hagyta a korábbi életét, Lili szerint erről szó sincs.

„Nem úgy tekintek erre, hogy lezártam a budapesti életemet. Kéthetente hazarepülök a családomhoz és a barátaimhoz. Nem akartam semmit elvágni, inkább olyan, mintha lenne még egy otthonom” – mesélte a Sztárban Sztár egykori versenyzője.

Mallorca az új élményeken túl valójában egy mély önismereti utazás is számára.

Nagyon fontos nekem a személyes fejlődés. Eleinte én is megkérdeztem magamtól, hogy valóban meg fogom-e tudni oldani ezt a helyzetet, de amint láttam, hogy sikerül, sokkal magabiztosabbá váltam. Hihetetlen békesség árad ebből a helyből. Az emberek mosolyognak, kedvesek és elfogadóak. A tenger közelsége elképesztően feltölt, de azért meg kell jegyeznem: a magyarországi erdők és az otthoni hangulat nagyon hiányoznak.

Az új környezet nemcsak emberileg, hanem művészileg is formálja az énekesnőt, mintha a szigetnek valóban lenne valami megmagyarázhatatlan vonz­ereje.