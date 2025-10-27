Sztárban Sztár All Stars kiesője teljesen összetört: „Végig fogom sírni az egészet, csak mondom…”

Péterffy Lili számára nem hozott szerencsét Britney Spears karaktere vasárnap este a Sztárban Sztár All Stars színpadán. A jobb sorsra érdemes pophercegnő Toxic című dalának erős koreográfiája méregként hatott a hangutánzásra, ami helyenként el-elcsúszott a produkció alatt. A Sztárban Sztár All Stars zsűrije kemény, de őszinte szavakkal illette Lilit, a kritikájuk pedig a pontjaikban is visszaköszönt. Összesen 35 pontot zsebelt be, amivel a zsűri listájának végén zárta a versenynapot. Végül az énekesnő a nézői szavazatokkal sem tudott feljebb kúszni, így számára véget ért a verseny.
Péterffy Lili nem is tudta leplezni csalódottságát. Az énekesnő közvetlenül a kiesése után nyilatkozott a Borsnak. „Végig fogom sírni az egészet, csak mondom…” – kezdte kiesése után a TV2 stúdiójában Péterffy Lili, aki Britney Spears bőrébe bújva pityergett a kanapén, miközben interjút adott lapunknak. Az énekesnő ugyanakkor nem elsősorban azért bánkódott, mert a zsűri és a nézők értékelése alapján ő került a lista végére, inkább csak azt sajnálta, hogy hétfőtől nem lehet részese annak az élmény- és szeretetcunaminak, amit a Sztárban Sztár All Stars eddig eltelt hetei alatt tapasztalt.
„Sz.rul vagyok…! Nagyon, nagyon szomorú ez, mert annyira szerettem ezt a versenyt és annyira a szívemhez nőtt itt minden és mindenki.
„Hétről hétre éreztem, hogy mennyire szívesen mutatok meg magamból valami újat” – fogalmazott valóban nagyon zaklatottan Péterffy Lili.
A Sztárban Sztár All Stars kiesője ugyanakkor elárulta, hogy komoly fizikai fájdalmakkal lépett a TV2 színpadára vasárnap este, hiszen a hét elején lesérült, ami miatt a felkészülés és a feltöltődés sem úgy ment, ahogyan azt tervezte, vagy szerette volna. „A héten sajnos küzdöttem egy fizikai kihívással is. Kicsit szét ment a térdem, ami miatt nem tudtam úgy készülni, ahogy szerettem volna és a pihenés is sokkal nehezebben ment a fájdalom miatt. Persze, nem akarom erre fogni, de lehet, hogy ez is benne volt a dologban. Egyébként nem akarom kudarcként megélni a kiesésemet, hiszen nagyon büszke vagyok magamra, hogy idáig eljutottam. Egy kicsit nehéz felfogni, hogy annak, amit hétről hétre csináltam, most vége. Nézni fogom a Sztárban Sztár All Stars adásait és drukkolok a többieknek. Persze mindenkiért tovább izgulok, hiszen nagyon, nagyon jók” – tette hozzá Péterffy Lili, akinek számos fantasztikus pillanatot köszönhetünk a Sztárban Sztár All Stars második évadában.
