Betámadták Tillát az új kiskutyája miatt: „Bűnt követtem el?" – így reagált a műsorvezető a kritikákra

Alighogy bemutatta a legújabb családtagot, máris megérkeztek a kritikus hangok. A hétvégén Till Attila örömmel osztotta meg követőivel, hogy új kiskutyával bővült a családja, a kommentelők egy része azonban nem a négylábú cukiságon olvadozott, hanem rögtön számonkérte a műsorvezetőt. Sokan ugyanis úgy vélték, hogy ismert emberként példát kellene mutatnia, ezért szerintük nem vásárolnia, hanem menhelyről kellett volna örökbe fogadnia egy kutyát. Mások azt kifogásolták, hogy az új kedvenc egy olyan keresztezett fajta, amelyet nem minden kutyabarát támogat. A műsorvezető azonban nem hagyta szó nélkül a kritikákat. Egy videóban reagált a felháborodott hozzászólásokra, ráadásul egy szakértőt is megszólaltatott, hogy hitelesen járják körbe a témát.
A beszélgetésben részt vett Varga Viktória, a Támugatók Alapítvány alapítója is, aki nemcsak kutyás szakember, hanem menhelyről örökbefogadott és fajtatiszta kutyákat is tart. A műsorvezető hangsúlyozta, hogy döntését nem hirtelen hozta meg, pontosan tudta, milyen kutyát szeretne.
„Szóba került a neten is, hogy miért fajtatiszta kutyát vettem, egyébként a válaszom az, hogy én nagyon szeretem ezeket a kutyákat, mert nagyon praktikusak számomra, családi kutya, pont annyira élénkek, pont olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amire nekünk szükségünk van."
Én nem szeretnék se terelő kutyát, se igazi házőrzőt, vagy vadászkutyát, de hogy akkor most bűnt követtem el?
– kérdezte a szakértőt Tilla.
A szakértő szerint nincs egyetlen jó válasz arra, hogy valaki örökbe fogadjon vagy tenyésztőtől vásároljon kutyát.
„Ez az embernek a saját döntése, és azért nálatok ez egy jól átgondolt döntés volt, sokszor azért egy menhelyi kutya nagyobb vállalás, mert nem tudni, hogy mi lesz belőle később. Egy kicsit olyan, mint egy sorsjegy, hogy vagy jó lesz vagy nem” – mondta Viktória.
Tilla azt is fontosnak tartotta kiemelni, hogy nem a menhelyi kutyák ellen szeretne érvelni, hiszen ő maga is számos alkalommal segített már bajba jutott állatoknak. Varga Viktória szerint az örökbefogadás csodálatos dolog, ugyanakkor nem minden élethelyzetben ideális választás.
„Mindenki, aki szeretne, fogadjon örökbe, ezt abszolút támogatom, csak menhelyről kutyát örökbe fogadni az egy nagyobb vállalás szerintem, időigényesebb. Szerintem kell élethelyzet ahhoz, hogy valaki be merjen vállalni egy menhelyi kutyát. Minden tiszteletem azoké, akik ezt megteszik.”
A műsorvezető szerint a legfontosabb kérdés végső soron nem az, hogy honnan érkezik a kutya, hanem az, hogyan bánik vele a gazdája.
„Ahhoz is kell idő, ha valaki egy fajtatisztát vesz meg. A kutya az szerintem idő, a legfontosabb pedig az, hogyan bánunk a kutyával. Minden kutya életét el tudod rontani, ha nincs kellő figyelmed. Én most GYES-en vagyok, mert bevállaltam, én akartam ezt a pici kutyát, ma is ötkor keltem, fél órát játszottunk, fél órán át leszedtem a különböző virágokról, meg ilyenekről” – mesélte Tilla lelkesen, majd azt is hozzátette, hogy szerinte a felháborodás részben annak is szólhat, hogy a választott kutya nem egy hagyományos fajta:
„Ha kuvaszt vettem volna, vagy pulit, akkor arra szerintem senki nem így reagálna” – gondolkodott el.
A szakértő szerint ugyanakkor a kutyafajták folyamatosan változnak, alkalmazkodnak az emberek igényeihez.
„Ahogy mi változunk, úgy a kutyák is. Fajták elvesznek, és fajták alakulnak. Ez nem stagnáló, hogy akkor nekünk a farkasokkal kell együtt élnünk."
Most a legnagyobb igény a könnyen kezelhető, városi kutyákra van, aki mindenkit szeret. Ennek a két fajtának a kereszteződése erre teljesen ideális. Se nem labrador, se nem uszkár, hanem ennek a tökéletes keverékét képviselik ezek a kiskutyák.
„Nem véletlenül választjuk őket terápiás kutyának, mert nagyon jók ezekben a szociális helyzetekben” – mondta a szakértő.
Bár a vita valószínűleg még sokáig nem csitul majd a kommentmezőkben, egy dolog biztos: Tilla új kedvence máris hatalmas figyelmet kapott. A műsorvezető pedig egyértelművé tette, hogy döntését tudatosan hozta meg, és szerinte nem az számít, hogy egy kutya tenyésztőtől vagy menhelyről érkezik, hanem az, hogy szerető családba kerüljön.
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