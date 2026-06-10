Betámadták Tillát az új kiskutyája miatt: „Bűnt követtem el?" – így reagált a műsorvezető a kritikákra

Alighogy bemutatta a legújabb családtagot, máris megérkeztek a kritikus hangok. A hétvégén Till Attila örömmel osztotta meg követőivel, hogy új kiskutyával bővült a családja, a kommentelők egy része azonban nem a négylábú cukiságon olvadozott, hanem rögtön számonkérte a műsorvezetőt. Sokan ugyanis úgy vélték, hogy ismert emberként példát kellene mutatnia, ezért szerintük nem vásárolnia, hanem menhelyről kellett volna örökbe fogadnia egy kutyát. Mások azt kifogásolták, hogy az új kedvenc egy olyan keresztezett fajta, amelyet nem minden kutyabarát támogat. A műsorvezető azonban nem hagyta szó nélkül a kritikákat. Egy videóban reagált a felháborodott hozzászólásokra, ráadásul egy szakértőt is megszólaltatott, hogy hitelesen járják körbe a témát.

Till Attila fajtatiszta kutya vásárlása mellett döntött (Fotó: Mediaworks Archív)

A hétvégén mutatta meg Tilla a legújabb kiskutyáját

A kommentelők egy része felháborodott Tilla választása miatt

Szakértőt kérdezett meg Tilla annak érdekében, hogy hitelesen reagálhasson a bántásokra

Till Attila új kutyájának fajtája kiverte a biztosítékot a kommentelőknél

A beszélgetésben részt vett Varga Viktória, a Támugatók Alapítvány alapítója is, aki nemcsak kutyás szakember, hanem menhelyről örökbefogadott és fajtatiszta kutyákat is tart. A műsorvezető hangsúlyozta, hogy döntését nem hirtelen hozta meg, pontosan tudta, milyen kutyát szeretne.

„Szóba került a neten is, hogy miért fajtatiszta kutyát vettem, egyébként a válaszom az, hogy én nagyon szeretem ezeket a kutyákat, mert nagyon praktikusak számomra, családi kutya, pont annyira élénkek, pont olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amire nekünk szükségünk van."

Én nem szeretnék se terelő kutyát, se igazi házőrzőt, vagy vadászkutyát, de hogy akkor most bűnt követtem el?

– kérdezte a szakértőt Tilla.

A szakértő szerint nincs egyetlen jó válasz arra, hogy valaki örökbe fogadjon vagy tenyésztőtől vásároljon kutyát.

„Ez az embernek a saját döntése, és azért nálatok ez egy jól átgondolt döntés volt, sokszor azért egy menhelyi kutya nagyobb vállalás, mert nem tudni, hogy mi lesz belőle később. Egy kicsit olyan, mint egy sorsjegy, hogy vagy jó lesz vagy nem” – mondta Viktória.