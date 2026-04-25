Évekig szóba sem álltak egymással: Megdöbbentő titkot árult el lányáról Tallós Rita

A népszerű színésznő, Tallós Rita és lánya, Barbinek Paula kapcsolata ma már irigylésre méltóan szoros, ám az idáig vezető út rögös volt. Hosszú évekig tartó elhidegülés és némaság után találtak újra egymásra, ami mindkettőjüket próbára tette. Ebben a cikkben feltárjuk, milyen családi drámák és váratlan diagnózisok vezettek a béküléshez. A Mokka stúdiójában elhangzott vallomás pedig rávilágít arra, hogyan lehet a legmélyebb szakadékokat is áthidalni a szeretet erejével.

Tallós Rita lánya évekig nem beszélt édesanyjával (Fotó: Mediaworks Archívum)

Sokk érte a családot: Tallós Rita és lánya közös titkot őriz

A színésznő kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, miért távolodtak el egymástól évekkel ezelőtt. Arra a kérdésre, hogy mitől lett ilyen jó a kapcsolatuk, meglepő választ adott:

Ennek a történetnek hosszú múltja van. Volt azért itt 5-6 év amikor nem is beszéltünk. Neki is meg kellett emészteni egy csomó dolgot az életéből, az életünkből: akár a család, a válás, nagyon sok minden. Sok minden történt amit fel kellett dolgoznia.

Egy váratlan diagnózis hozta el a fordulatot

A drámai hallgatás után egy orvosi vizsgálat adott magyarázatot a múltbéli konfliktusokra. Kiderült ugyanis, hogy nem csupán jellemhibáról vagy egyszerű dacról volt szó, hanem egy mentális állapotról, amely mindkettőjüket érinti.

Aztán kiderült, hogy ADHD-s, engem is elküldött vizsgálatra, kiderült, hogy én is az vagyok. Tehát egy csomó dologra választ kaptunk. Ha ezt hamarabb tudjuk nyilván, én is jobban tudtam volna kezelni őt, mint gyerek, meg engem is jobban tudtak volna kezelni. Nagyon jó, hogy ez kiderült még ha későn is, mondtam is neki: minek menjek el ilyen rövid időre már, így leéltem az életem, de mégis csak jó ez

– nyilatkozta Tallós Rita a Mokka stúdiójában.

Tallós Rita az Ázsia Expresszben jött rá igazán, milyen erős a kapcsolata lányával (Fotó: Mediaworks Archív)

Tűzön-vízen át: Az Ázsia Expressz mindent megváltoztatott

Bár a nagyközönség a TV2 extrém reality-jében láthatta őket együtt küzdeni, a színésznő leszögezte: a békülés nem a kamerák előtt kezdődött. A közös kaland már csak megerősítette azt a sziklaszilárd alapot, amit korábban sikerült visszaépíteniük.

Az Ázsia Expresszben is kiderült, hogy a mi kapcsolatunk, bármi is történik, csodálatos. A műsorba már úgy mentünk, hogy jó volt a kapcsolatunk.

Rita ma már boldogabb, mint valaha, hiszen lányával elválaszthatatlanok lettek.