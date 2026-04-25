„Anya, felveszel?” – Szívszorító kérdéssel fordult kislánya Sass Dani feleségéhez a műtét után

A népszerű műsorvezető, a mindig mosolygós Sass Dani és gyönyörű felesége, Sass Orsi az ország egyik legkedveltebb sztárpárja. Orsi nemrég adott életet második gyermeküknek, ám az örömteli esemény után egy nehéz felépülési időszak vette kezdetét. Most egy szívszorító bejegyzésben mutatták meg, hogyan telt az első találkozás a „nagylánnyal” a kórházi napok és a császármetszés utáni kötelező pihenő után. Ebben a cikkben feltárjuk a részleteket erről a megható pillanatról, amely minden édesanya szívét megdobogtatja.

Sass Dani felesége újra karjaiba vehette kislányát (Fotó: Sass Orsi Instagram)

Sass Dani családjának megható szavai: Végre véget ért a várakozás!

Hosszú hetekig tartó bizonytalanság és türelmes várakozás után végre bekövetkezett az a pillanat, amire Sass Orsi és az elsőszülött kislányuk már annyira vágyott. A szülés, különösen egy császármetszés után, nemcsak fizikailag, de lelkileg is megterhelő egy édesanya számára, hiszen a legfontosabb ösztön – hogy gyermekét felemelje és magához ölelje – tiltólistára kerül. Orsi közösségi oldalán osztotta meg azt a felvételt, amelyen látható: kislánya végtelen türelemmel várta ki, amíg édesanyja újra elég erős lesz ahhoz, hogy a karjaiba zárja. Az Instagram-poszt alatt Orsi az alábbi sorokkal vallott az érzéseiről:

Amikor az elsőszülötted kivárta a harmadik trimesztert és a császármetszés utáni felépülést és újra megkérdezi: Anya, felveszel? Elmondhatatlan érzés volt ennyi idő után ismét a karomban tartani.

Meghatódtak a követők a sztárpár őszinteségén

A kép láttán azonnal záporozni kezdtek a gratulációk és a támogató üzenetek. Nem csoda, hiszen a fotón látható szoros ölelésben benne van minden: az elszalasztott hetek, a testvéri kötődés és az a mérhetetlen anyai szeretet, ami minden fájdalmat felülír. Sass Dani felesége mindig is híres volt az őszinte, szépítés nélküli bejegyzéseiről, és most is megmutatta az anyaság árnyoldalát is – azt a nehéz időszakot, amikor az ember teste még nem engedi meg azt, amire a lelke leginkább vágyik. A rajongók pedig külön kiemelték, mennyire példaértékű, ahogy a kislány viselkedett ebben a helyzetben:

Minden tiszteletem a tiéd, Orsi, és a kislányodé is! Ez a türelem tanítani való!

– írta az egyik lelkes követő a poszt alá.