Újabb világsztár érkezik hazánkba: ekkor és itt fog fellépni

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 15:20
A világhírű rapper ezúttal úgy tűnik, hogy végre hazánkba látogat. ASAP Rocky fellépése számos alkalommal meghiúsult már.

ASAP Rocky októberben első koncertjét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget fesztiválon, ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest Sportarénában ad műsort. 

Fotó: Yehiel Chekroune / Bestimage / Northfoto

ASAP Rocky ezúttal tényleg fellép Magyarországon

Az ötvenállomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában ASAP Rocky idén, nyolc év szünet után megjelent új lemeze áll - közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel. A Don't Be Dumb World Tour május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel a chicagói United Centerben, ahol ASAP Rocky (polgári nevén Rakim Mayers) az új album dalai mellett pályafutásának legnagyobb slágereit is előadta. A turné ezt követően olyan városokat érint, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver, majd július 11-én a New Jersey állambeli Prudential Centerben zárul az észak-amerikai szakasz.

A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik. A koncertsorozat eljut Brüsszelbe, Londonba, Milánóba, Münchenbe, Stockholmba, Hamburgba, Berlinbe, Párizsba, az új állomások közé most bekerült Lódz, Prága, Budapest, Zágráb és Belgrád, a turné Athénban zárul.

ASAP Rocky januárban megjelent negyedik stúdióalbuma, a Don't Be Dumb megjelenését példátlan érdeklődés előzte meg: a lemezt több mint egymillióan mentették le előre Spotifyon, ezzel minden idők legtöbb előmentéssel rendelkező hiphop albuma lett a platformon. A hatalmas várakozást Rocky rendkívül erős éve alapozta meg. 2025-ben Rocky volt a Met-gála társelnöke, és a közelmúltban két filmben szerepelt színészként: a Spike Lee által rendezett Highest 2 Lowest, illetve a Ha tudnék, beléd rúgnék című alkotásban.

Már több alkalommal meghiúsult a magyarországi fellépése

A 37 éves rapper, a szintén világsztár Rihanna férje 2011-es berobbanása óta a zeneipar meghatározó alakjává vált. Dalai eddig összesen több mint 25,7 milliárd streamet értek el világszerte, videoklipjei 8,8 milliárd megtekintést gyűjtöttek a YouTube-on. Első két albuma, a Long.Live.ASAP és az At.Long.Last.ASAP egyaránt a Billboard 200 lista élén debütált, a 2018-ban kiadott harmadik anyag, a Testing világszerte több mint egymilliárd streamet gyűjtött, megjelenésekor pedig tizenhat ország iTunes-listájának első helyére került.

Legsikeresebb dalai közé tartozik a Babushka Boi, a Skeptával és Durdenhauerrel közös Praise the Lord, a Same Problems?, vagy a Pharrell Williams produceri közreműködésével készült Riot (Rowdy Pipe'n). Tavaly év végén érkezett két legújabb kislemeze, a Highjack és a J. Cole-lal közös Ruby Rosary.

ASAP Rocky első magyarországi fellépése 2020-ban lett volna a Sziget fesztiválon, de az a koronavírus-járvány miatt elmaradt. Két évre rá a Red Hot Chili Peppers előtt melegített volna be a Puskás Arénában, ám nem jött, és NAS ugrott be helyette. A tavalyi Szigetet néhány héttel a fesztivál előtt mondta le, helyette végül Kid Cudi lépett fel.

A rapper a Ray-Ban és a Puma kreatív igazgatója, és számos kiemelt reklámkampányban szerepelt világmárkák oldalán. Kreatív ügynöksége, az AWGE már két párizsi divathét-bemutatót rendezett - áll az MTI-n közzétett közleményben.

 

