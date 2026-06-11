Nem hiszed el, milyen elitkörökben mozog Rékasi Károly fia: Még a szülei is megszólaltak!

Rékasi Károly és Détár Enikő fia, Zsigmond, elképesztő magasságokba repítette saját biztonságtechnikai vállalkozását. A fiatal üzletember nemcsak a hazai piacon bizonyít, hanem sorra zsebeli be a komoly nemzetközi felkéréseket is, amelyek révén globális szinten is megkerülhetetlen szereplővé válhat. Sikerei mellett azonban az irigy hangok sem kerülik el; friss posztja alatt többen szóvá tették, hogy „apu pénzéből” könnyű dolga volt vállalkozást indítani. Zsigmond ahelyett, hogy figyelmen kívül hagyta volna a kommentet, keményen visszavágott.

Rékasi Károly fia komoly vállalkozást üzemeltet (Fotó: Facebook)

Rékasi Károly fia ma már exkluzív ügyfelekkel dolgozik együtt

Rékasi Zsigmond nemrég egy határokon átívelő, feszült küldetés részleteit osztotta meg a követőivel Facebook-oldalán. Egy szaúd-arábiai VIP-ügyfél kereste a céget, akinek azonnali sofőrre és professzionális biztonsági kíséretre volt szüksége Svájcban. Zsigmond az olasz Alpha Force nevű partnerével összefogva, mindössze pár óra leforgása alatt hibátlanul abszolválta a nem mindennapi logisztikai kihívást:

Néha döbbenetes belegondolni, hogy az a kiskölyök, aki Telkiben és Jászberényben nevelkedett, paprika szárat szedett, meg állatkertekben volt önkéntes a nyári szünetekben, nulla kapcsolattal, minimális tapasztalattal, és jóformán nevetséges tőkével belevágott ebbe az iparba, és 5 évvel később távoli országok között köt meg kapcsolatokat

– merengett el a múltján Zsigmond.

Visszavágott a fanyalgó kommentelőknek

A bejegyzés alatt azonnal megjelentek a híres szülők is. Rékasi Károly a fia bátorságát méltatta: „Nagyon nagyra becsülöm azt a hallatlan elszántságot, ami minden pillanatodat jellemez. Legyen ez az egyik védjegyed, egy egész életen át!” – írta a színművész. Détár Enikő szintén gratulált a fia sikeréhez. A támogató szavak mellett persze megjelentek a fanyalgók is, akik szerint Zsigmond mindent csak „apu segítségével” ért el. Meglepő módon nem futamodott meg a rosszindulatú megjegyzések elől, és csattanós válaszokat adott a hitetlenkedőknek: „Avass be, hátha tanulok én is valamit” – szúrt vissza az egyik trollnak, egy másiknak pedig higgadtan tette fel a kérdést: „Mivel bántottalak meg – ha már így tegeződünk?”