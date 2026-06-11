Nem hiszed el, milyen elitkörökben mozog Rékasi Károly fia: Még a szülei is megszólaltak!

Rékasi Károly és Détár Enikő fia, Zsigmond, elképesztő magasságokba repítette saját biztonságtechnikai vállalkozását. A fiatal üzletember nemcsak a hazai piacon bizonyít, hanem sorra zsebeli be a komoly nemzetközi felkéréseket is, amelyek révén globális szinten is megkerülhetetlen szereplővé válhat. Sikerei mellett azonban az irigy hangok sem kerülik el; friss posztja alatt többen szóvá tették, hogy „apu pénzéből” könnyű dolga volt vállalkozást indítani. Zsigmond ahelyett, hogy figyelmen kívül hagyta volna a kommentet, keményen visszavágott.
Rékasi Zsigmond nemrég egy határokon átívelő, feszült küldetés részleteit osztotta meg a követőivel Facebook-oldalán. Egy szaúd-arábiai VIP-ügyfél kereste a céget, akinek azonnali sofőrre és professzionális biztonsági kíséretre volt szüksége Svájcban. Zsigmond az olasz Alpha Force nevű partnerével összefogva, mindössze pár óra leforgása alatt hibátlanul abszolválta a nem mindennapi logisztikai kihívást:
Néha döbbenetes belegondolni, hogy az a kiskölyök, aki Telkiben és Jászberényben nevelkedett, paprika szárat szedett, meg állatkertekben volt önkéntes a nyári szünetekben, nulla kapcsolattal, minimális tapasztalattal, és jóformán nevetséges tőkével belevágott ebbe az iparba, és 5 évvel később távoli országok között köt meg kapcsolatokat
– merengett el a múltján Zsigmond.
A bejegyzés alatt azonnal megjelentek a híres szülők is. Rékasi Károly a fia bátorságát méltatta: „Nagyon nagyra becsülöm azt a hallatlan elszántságot, ami minden pillanatodat jellemez. Legyen ez az egyik védjegyed, egy egész életen át!” – írta a színművész. Détár Enikő szintén gratulált a fia sikeréhez. A támogató szavak mellett persze megjelentek a fanyalgók is, akik szerint Zsigmond mindent csak „apu segítségével” ért el. Meglepő módon nem futamodott meg a rosszindulatú megjegyzések elől, és csattanós válaszokat adott a hitetlenkedőknek: „Avass be, hátha tanulok én is valamit” – szúrt vissza az egyik trollnak, egy másiknak pedig higgadtan tette fel a kérdést: „Mivel bántottalak meg – ha már így tegeződünk?”
Hogy a sikersztori nem a levegőbe beszélés, azt a legújabb mérföldkő is fényesen bizonyítja. A vállalkozása Zsigmond beszámolója szerint elképesztő elismeréssel indította a 2026-os évet: január elsején kétéves megállapodást kötöttek az Olasz Nagykövetséggel. A magyar csapat nyújtja a biztonsági szolgálatot a követségen, méghozzá a legendás olasz Carabinierivel közösen. Az egykori lázadó kamaszból lett üzletember ráadásul kiemelten figyel arra, hogy teret adjon a szárnyaikat próbálgató, fiatal kollégáknak is, hiszen mint mondja, csak így lehet új lendületet vinni a szakmába.
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