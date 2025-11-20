Rékasi Károly sokkoló vallomása: a klinikai halálból tért vissza

A Léleképítő sorozat ezúttal Rékasi Károlyt látta vendégül Szekszárdon. A színész őszintén vallott élete nehéz pillanatairól.
Dr. Tóth Csaba Attila kérdésire reagálva felidézte édesapjával töltött hosszú beszélgetéseit, és azt is, hogy édesanyja józan látásmódja hogyan segítette döntéseiben. Ő javasolta a szakközépiskolát, ahol a villamosgép- és készülékgyártást tanulta, amíg egy versmondó verseny mindent meg nem változtatott: végül jelentkezett a Színművészetire - írja a teol.hu.
Az est egyik legmegrendítőbb pontja a motorbaleset felelevenítése volt. Rékasi Károly saját bevallása szerint azért motorozott, mert a szinkron, a forgatás és a színház között másként nem tudott időben közlekedni. Egy figyelmetlen autós azonban jelzés nélkül elé kanyarodott, aminek következtében a színész átrepült a jármű felett, és a mentősök hozták vissza a klinikai halálból. Hosszú kórházi hónapok után állt ismét talpra.
