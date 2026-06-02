Eddig nem hallott részletek derültek ki Pásztor Erzsi rosszullétéről - „Egy pillanat volt, amikor nem tudtam, mi történik”

Pásztor Erzsi idei éve tele van szerencsétlen balesetekkel. Korábban többször elesett, ami miatt folyamatos ápolásra szorul, illetve idén márciusban egy előadás közben vesztette el az eszméletét. Lapunknak vallott az ominózus esetről és még jövőbeli terveiről is beszámolt a szeptemberben már a 90. születésnapját ünneplő Pásztor Erzsi.

Pásztor Erzsi nem véletlenül lett rosszul a színpadon

Azóta kiderült, hogy Darvas Ilonának, aki éppen mellettem volt, amikor megtörtént az eset, neki kellett volna közbelépnie. Viszont nem történt semmi, mert magamnak megoldottam a dolgot, úgy ahogy tudtam. Egy pillanat volt, amikor nem tudtam, mi történik velem. Szóval, olyan módon egy pillanatra elvesztettem az eszméletemet. Még a közönséghez is beszéltem, hogy bocsánatot kérek, nem tudtam, mi történt, csak azt, hogy valami zavar volt

– mesélte lapunknak a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő.

A művésznő a mai napig nem tudja a pontos okot a rosszullétére, ám sejtése van, hogy vajon mi is okozhatta az eszméletvesztést. „Akkoriban olyan erős gyógyszereket kaptam, hogy valószínűleg az befolyásolt engem. Soha életemben nem történt velem ilyen és 66 éves karrierem alatt még soha nem felejtettem el a szövegemet. Ez egy olyan rosszullét volt, amit az orvosaim sem tudtak megmagyarázni, de megfordult velem a világ” – árulta el a Borsnak Pásztor Erzsi.

Pásztor Erzsi nem mer belegondolni a távoli jövőbe

A művésznőt az elmúlt időszakban rengeteg szerencsétlen baleset érte és 89 évesen nem meri kijelenteni, hogy valaha viszont láthatja a közönség a színpadon.

A sorsot nem hívom ki magam ellen. Szeptemberben töltöm be a kilencven évet és akkor nagyon boldog leszek, ha megélem azt a kort. Azt sem tudom megmondani, hogy két hét múlva miként leszek, nemhogy több hónap múlva. Nem mindennapos egy színésznél, hogy kilencven évesen még színpadon van

– jelentette ki a Szomszédok Janka nénije.

Az elismert színésznő állapota azonban az eset óta sokat javult, mivel jelenleg a legfontosabb feladata a pihenés, ami lánya segítségével szerencsére zökkenőmentesen megy. „Hála Istennek azért jól vagyok, de nem akarom eltúlozni, sem elkiabálni és leginkább megerőltetni nem szeretném magam. Természetesen ellenőrzésekre járok és tudomásul veszem, hogy mennyi idős vagyok” – mondta lapunknak a művésznő.