15 éve él rákbetegséggel a 79 éves nagymama, a mai napig búvárkodik a karibi szigeteken

Minden egy ártalmatlannak tűnő, makacs hátfájással kezdődött 2011-ben. A floridai Julia Pallentino ekkor 64 éves volt, és ápolónőként, valamint jogászként pontosan tudta, hogy a test jelzéseit nem szabad félvállról venni. Amikor elment az MRI-vizsgálatra, mégis valósággal letaglózta a hír: egy daganat feszült a gerincében.

Julia ma már 79 éves, és bár a gerincében talált daganat fenekestül felforgatta az életét, fittyet hányt a halálos statisztikákra Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Sokkolta a gerincében talált daganat

A vizsgálati eredményeken feketén-fehéren ott állt, hogy a tumor legnagyobb valószínűséggel rosszindulatú. Később kiderült, hogy a csontokat, a vesét és az immunrendszert tönkretevő, ritka vérrák, az úgynevezett mielóma multiplex támadta meg a szervezetét.

Ez az egész megrázó és félelmetes volt. Amikor meghallod a rák szót, azonnal arra gondolsz, hogy nem leszel többé, és hogy ez nagyon hamar be fog következni

– emlékezett vissza a kezdeti sokkra az idős asszony, aki elkövette a legnagyobb hibát, amit egy beteg megtehet: azonnal az interneten kezdett el kutatni.

A Google-keresések csak fokozták a pánikot. A neten talált, elavult adatok szerint a betegek többsége mindössze 3-5 évet él a diagnózis után, és a rá váró brutális őssejtbeültetések képe teljesen megrémítette az ötgyermekes, tizenkét unokás nagymamát.

Sorsdöntő elhatározás

Julia azonban nem az a típus, aki könnyen megadja magát. Alaposabb kutatás után rájött, hogy az interneten keringő ijesztő adatok elavultak, és a modern orvostudomány már képes éveket, évtizedeket adni a betegeknek. Specializált támogató csoportokhoz fordult, és teljesen megváltoztatta a hozzáállását.

Ha visszatekintek, egy dolgot megtanultam: mennyire fontos, hogy megértsd a kezelési tervedet, és már a folyamat elején rákérdezz az új lehetőségekre. Ne félj orvost váltani, ha valami nem tűnik jónak számodra

– tanácsolja Julia a sorstársainak. Hozzátette, a betegeknek nagyon meg kell válogatniuk, honnan szerzik az információkat, mert a véletlenszerű internetes keresések csak felesleges rettegést szülnek.

Fittyet hány a halálos kórra

Bár a mielóma multiplex technikailag a mai napig egy gyógyíthatatlan betegség, Julia a tökéletes bizonyíték arra, hogy a diagnózis nem egyenlő a halálos ítélettel.

Amikor először diagnosztizáltak, azt hittem, a jövőm nagyon rövid és ijesztő lesz. Több mint egy évtizeddel később még mindig itt vagyok, még mindig utazom, még mindig a családommal töltöm az időt, és még mindig a következő búvártúrámat tervezem

– mondta büszkén a 79 éves nő.