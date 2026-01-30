Újabb balesete után pokoli fájdalmakkal küzd Pásztor Erzsi: "Infúziót fognak nekem bekötni!"

Az elmúlt hónapokban nem ez az első alkalom, hogy a híres színésznő kórházba került. Pásztor Erzsi tavaly szeptemberben szenvedett súlyos balesetet, amikor egy zebrán szeretett volna átmenni. A művésznő elmondása szerint éppen a kórházból sétált kifelé a lányával, amikor arccal előre elesett, és amikor éppen felépült volna a sérülésekből, ismét sikerült rosszul lépnie.
A színésznő éppen egy taxiba szeretett volna beszállni, amikor elcsúszott és a sérült térdére esett, amiről előző nap vették le a kötését.
Kiugrott három csigolyám és nagyon nagy fájdalmaim vannak, amik egyszerűen nem akarnak elmúlni. Szedem a fájdalomcsillapítókat, de semmit nem használnak. Jelenleg itthon pihenek, és a lányom segít nekem mindenben
– mondta lapunknak Pásztor Erzsi.
A művésznő elég rossz időszakon van keresztül, hisz rövid időn belül ez a második balesete. Ebben a korban pedig ez kiemelten veszélyes lehet. „Az orvosom bejött hozzám és mondta, hogy semmit nem változtam. Azért ezzel nem értek egyet, bár attól függ, mikortól nézzük ezt” – tette hozzá viccesen Pásztor Erzsi, akinek a humora még a régi.
A lányom éppen táppénzen van, mivel máshogy nem lenne képes engem ápolni. Most ő az, aki főz rám és csinálja a házimunkát. Nagyon hálás vagyok azért a sok mindenért, amit értem tesz
– árulta el a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő.
A Szomszédok Janka nénije balesetei után inkább az otthon kényelmét választja a kórház helyett, itt tudja ugyanis igazán kipihenni magát. „Mivel a fájdalomcsillapítók nem hatnak, ezért infúziót fognak nekem bekötni, de ezt is a saját otthonomban. Sajnos így az előadásokat is kihagyom, és nem tudom, mikor fogok visszatérni” – számolt be a közeli jövőről Pásztor Erzsi.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.