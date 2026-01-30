Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Újabb balesete után pokoli fájdalmakkal küzd Pásztor Erzsi: "Infúziót fognak nekem bekötni!"

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 03:00
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő pár napja ismét balesetet szenvedett. Pásztor Erzsi lapunknak elárulta, hogy a legerősebb fájdalomcsillapító sem segít már neki.
Az elmúlt hónapokban nem ez az első alkalom, hogy a híres színésznő kórházba került. Pásztor Erzsi tavaly szeptemberben szenvedett súlyos balesetet, amikor egy zebrán szeretett volna átmenni. A művésznő elmondása szerint éppen a kórházból sétált kifelé a lányával, amikor arccal előre elesett, és amikor éppen felépült volna a sérülésekből, ismét sikerült rosszul lépnie.

Pásztor Erzsi balesete után ápolásra szorul (Fotó: Szabolcs László)

Pásztor Erzsi szörnyű állapotban van

A színésznő éppen egy taxiba szeretett volna beszállni, amikor elcsúszott és a sérült térdére esett, amiről előző nap vették le a kötését.

Kiugrott három csigolyám és nagyon nagy fájdalmaim vannak, amik egyszerűen nem akarnak elmúlni. Szedem a fájdalomcsillapítókat, de semmit nem használnak. Jelenleg itthon pihenek, és a lányom segít nekem mindenben

– mondta lapunknak Pásztor Erzsi.

A művésznő elég rossz időszakon van keresztül, hisz rövid időn belül ez a második balesete. Ebben a korban pedig ez kiemelten veszélyes lehet. „Az orvosom bejött hozzám és mondta, hogy semmit nem változtam. Azért ezzel nem értek egyet, bár attól függ, mikortól nézzük ezt” – tette hozzá viccesen Pásztor Erzsi, akinek a humora még a régi.

A Szomszédok sorozat Janka nénije csupán lányára számíthat ebben a szörnyű időszakban  (Fotó: Szabolcs László)

Pásztor Erzsi lánya jelenti számára a támaszt

A lányom éppen táppénzen van, mivel máshogy nem lenne képes engem ápolni. Most ő az, aki főz rám és csinálja a házimunkát. Nagyon hálás vagyok azért a sok mindenért, amit értem tesz

– árulta el a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő.

A Szomszédok Janka nénije balesetei után inkább az otthon kényelmét választja a kórház helyett, itt tudja ugyanis igazán kipihenni magát. „Mivel a fájdalomcsillapítók nem hatnak, ezért infúziót fognak nekem bekötni, de ezt is a saját otthonomban. Sajnos így az előadásokat is kihagyom, és nem tudom, mikor fogok visszatérni”számolt be a közeli jövőről Pásztor Erzsi.

 

