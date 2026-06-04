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Apró piros bikiniben mutogatja elképesztő idomait az Exatlon dögös sztárja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Pap Dorci
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 13:30
Exatlonszexivillantás
Pap Dorci Spanyolországból jelentkezett be egy olyan fotóval, amitől garantáltan mindenkinek leesik az álla.
Bors
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Az Exatlon Hungary egykori közönségkedvence, Pap Dorci ismét bebizonyította, hogy nemcsak a pályán, de a strandon is verhetetlen! A TV2 csinos sztárja jelenleg a napfényes Marbellán élvezi a jól megérdemelt pihenést, a követőit pedig egy olyan dögös, falatnyi bikiniben pózolós képpel örvendeztette meg, amitől azonnal felrobbant az internet.

Pap Dorci falatnyi piros bikiniben mutatta meg tökéletes alakját a spanyolországi luxusüdülésen
Pap Dorci falatnyi piros bikiniben mutatta meg tökéletes alakját a spanyolországi luxusüdülésen / Fotó: Szabolcs László

Robbantotta az internetet Pap Dorci

Dorci egy hófehér falnak támaszkodva, egy vagány farmer kalapban és egy tűzpiros, mindent megmutató bikiniben pózol a kamerának Puerto Banus kikötőjében. A bikinitop alig bírja elnyomni a sportoló formás kebleit, a falatnyi alsó pedig tökéletesen kihangsúlyozza kerek csípőjét és tónusos lábait. Dorci elképesztő formában van, és láthatóan sugárzik a boldogságtól!

A Pap Dorciról készült képet ERRE A LINKRE KATTINTVA nézheted meg.

 

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