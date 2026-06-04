Apró piros bikiniben mutogatja elképesztő idomait az Exatlon dögös sztárja

Az Exatlon Hungary egykori közönségkedvence, Pap Dorci ismét bebizonyította, hogy nemcsak a pályán, de a strandon is verhetetlen! A TV2 csinos sztárja jelenleg a napfényes Marbellán élvezi a jól megérdemelt pihenést, a követőit pedig egy olyan dögös, falatnyi bikiniben pózolós képpel örvendeztette meg, amitől azonnal felrobbant az internet.

Pap Dorci falatnyi piros bikiniben mutatta meg tökéletes alakját a spanyolországi luxusüdülésen / Fotó: Szabolcs László

Robbantotta az internetet Pap Dorci

Dorci egy hófehér falnak támaszkodva, egy vagány farmer kalapban és egy tűzpiros, mindent megmutató bikiniben pózol a kamerának Puerto Banus kikötőjében. A bikinitop alig bírja elnyomni a sportoló formás kebleit, a falatnyi alsó pedig tökéletesen kihangsúlyozza kerek csípőjét és tónusos lábait. Dorci elképesztő formában van, és láthatóan sugárzik a boldogságtól!

A Pap Dorciról készült képet ERRE A LINKRE KATTINTVA nézheted meg.