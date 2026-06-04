Apró piros bikiniben mutogatja elképesztő idomait az Exatlon dögös sztárja

Az Exatlon Hungary egykori közönségkedvence, Pap Dorci ismét bebizonyította, hogy nemcsak a pályán, de a strandon is verhetetlen! A TV2 csinos sztárja jelenleg a napfényes Marbellán élvezi a jól megérdemelt pihenést, a követőit pedig egy olyan dögös, falatnyi bikiniben pózolós képpel örvendeztette meg, amitől azonnal felrobbant az internet.
Dorci egy hófehér falnak támaszkodva, egy vagány farmer kalapban és egy tűzpiros, mindent megmutató bikiniben pózol a kamerának Puerto Banus kikötőjében. A bikinitop alig bírja elnyomni a sportoló formás kebleit, a falatnyi alsó pedig tökéletesen kihangsúlyozza kerek csípőjét és tónusos lábait. Dorci elképesztő formában van, és láthatóan sugárzik a boldogságtól!
A Pap Dorciról készült képet ERRE A LINKRE KATTINTVA nézheted meg.
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