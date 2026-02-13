„Elvesztette az anyukáját” – szívszorító fotóval jelentkezett Oroszlán Szonja

Oroszlán Szonja néhány éve már alig szerepel a nyilvánosság előtt, miután teljesen új irányt vett az élete. Bár nem szakított végleg a színészettel, ma már egészen más területen tevékenykedik: évek óta ló-fizioterapeutaként dolgozik.

Oroszlán Szonja Montanáról posztolt Fotó: Szabolcs László

Megható fotóval jelentkezett Oroszlán Szonja

A Valami Amerika-filmek sztárja most egy megható fotóval jelentkezett az Instaram-oldalán.

Szerintem ezt nem is mutattam nektek! Tavaly nyáron készült Montanában. Elvesztette az anyukáját a kis boci, nekünk kellett etetni

- írta a fotóhoz Oroszlán Szonja. A 2000-es évek egyik legnépszerűbb hazai színésznője igazi cowgirl szerelésben látható a képen, amint cumisüveg segítségével etet egy kisbocit.