„Elvesztette az anyukáját” – szívszorító fotóval jelentkezett Oroszlán Szonja

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 18:45
A színésznő Instagram-oldalán posztolt egy fotót. Oroszlán Szonja posztja sokakat meghatott.

Oroszlán Szonja néhány éve már alig szerepel a nyilvánosság előtt, miután teljesen új irányt vett az élete. Bár nem szakított végleg a színészettel, ma már egészen más területen tevékenykedik: évek óta ló-fizioterapeutaként dolgozik.

Oroszlán Szonja montanáról posztolt
Oroszlán Szonja Montanáról posztolt Fotó: Szabolcs László

Megható fotóval jelentkezett Oroszlán Szonja 

A Valami Amerika-filmek sztárja most egy megható fotóval jelentkezett az Instaram-oldalán. 

Szerintem ezt nem is mutattam nektek! Tavaly nyáron készült Montanában. Elvesztette az anyukáját a kis boci, nekünk kellett etetni 

- írta a fotóhoz Oroszlán Szonja. A 2000-es évek egyik legnépszerűbb hazai színésznője igazi cowgirl szerelésben látható a képen, amint cumisüveg segítségével etet egy kisbocit. 

 

