Orosz Barbara alig találkozhat a férjével - "Mindketten karrieristák vagyunk"

Rendkívül eseménydús volt a tavalyi év a TV2 Mokka műsorvezetője számára, hiszen háromszor is egybekelt élete szerelmével. Az élet azonban azóta sem állt meg: Orosz Barbara és a férje megtalálták varázslatos második otthonukat, amelynek a felújítása egy igazi szerelemprojekt lett.

Orosz Barbara és a férje több esküvőn mondták ki a boldogító igeneket - Fotó: archív

– A harmadik esküvőnk után a férjem a világ egy távoli pontján megkezdte a hároméves kiküldetését. Ez még ugye két és fél évig tart, ezután pedig Magyarországon élünk majd ketten együtt. Itt lesz a bázis, és innen megyünk majd ide-oda. Nyár óta másfél, maximum kéthavonta találkozunk. Ilyenkor úgy szervezzük az életünket, hogy minél több időt tölthessünk együtt, tehát szuper intenzív időszakok ezek. Nem panaszkodom, mert ezt vállaltuk, de persze nagyon

hiányzik, és iszonyatosan várom már, hogy együtt éljünk – kezdte a hot! egy korábbi számának Barbi, aki több pozitívumot is lát ebben a nem mindennapi helyzetben. – Mindketten érezzük, hogy mennyire erős a kapcsolatunk, ráadásul ez a helyzet még jobban összekovácsol bennünket.

Mindketten karrieristák vagyunk a szó jó értelmében, és tiszteletben tartjuk azt, mi a jó a másiknak, büszkék vagyunk egymásra, mindarra, amit a másik elért és felépített, és mindenben támogatjuk a másikat.

Rengeteg a közös vonásunk, a törekvéseink, és ki is egészítjük egymást. Mindennap rengeteget beszélünk, kölcsönös a rajongásunk. A férjem érzi, hogy mitől pezsgek, milyen kihívások vonzanak és foglalkoztatnak. Pontosan tudja, hogy határozott, küzdő természet vagyok, és nincs az a projekt – legyen az rendezés, produceri munka vagy egyéb feladat –, amit ne vinnék sikerre.

Orosz Barbara a kezébe vette a felújítást

A tévésben mindig is megvolt az a képesség, hogy igazi otthont teremtsen egy ingatlanból. Amikor a férje francia újságcikkek alapján felfedezte a Balatont, azonnal szétnéztek a magyar tenger környékén.

A műsorvezető boldogan néz szembe a feladatokkal - Fotó: archív

– Badacsony teljesen elkápráztatta, ráadásul, mivel esett az eső, megjelent egy szivárvány is. Persze azonnal mondtam neki, hogy sok szerencsét a kereséshez, mert itt semmi sem lesz eladó! Majd aztán mégis találtunk egy olyan házat, ami pontosan olyan volt, amilyet elképzeltünk: gyönyörű panorámás, van lelke, és karakteres – mondta lelkesen Barbi, aki miután megnézte az ingatlant, szinte rögtön ajánlatot is tett, majd két nappal később ezt el is fogadták. – A férjem teljes mértékben rám bízta a felújítást, én kerestem meg a kivitelezőket, én válogattam az anyagokat. Imádom! Persze mindent megbeszélünk, hiszen a közös életben fontos, hogy meghalljuk egymást. Remélem, minden a terv szerint halad majd, és amikor a férjem Magyarországra jön, eláll a lélegzete a közös otthonunk láttán!