Ördög Nóra hatalmas bulin engedte el magát! A luxusnak élnek sztárjaink: így nyaralnak most a magyar hírességek

A nyári szezon beköszöntével a magyar hírességek közül is egyre többen mutatják meg, hol töltődnek fel a dolgos hétköznapok után. Az elmúlt napok közösségi médiás bejegyzései alapján igazi álomhelyszínekre utaztak, mi pedig ámulva követhetjük a vakációs fotókat. Ugyan Ördög Nóra a bulizást választotta, de volt, aki hihetetlen luxuspihenésről számolt be.

Ördög Nóra és Nánási Pál idén nem akárhogy indították a nyarat, egy világsztár koncertjén tomboltak (Fotó: Szabolcs László)

Madridban kapcsolódott ki Ördög Nóra

A spanyol fővárosba utazott Ördög Nóra és férje, Nánási Pál, akikhez Lékai-Kiss Ramónáék is csatlakoztak. A népszerű műsorvezetők és családjaik Madridot választották közös kikapcsolódásuk helyszínéül, de nem akármilyen apropóból. Bad Bunny koncertre érkezett a csapat, ahol egy hatalmasat buliztak. A közösségi oldalakon megosztott felvételek alapján a társaság remek hangulatban töltötte az idejét.

Marbella meghódítására indult Vareha Petra és Bódi Hunor

A minap, a közösségi médiában hatalmas népszerűségnek örvendő Vareha Petra és Bódi Hunor ezúttal Spanyolországból jelentkeztek be. A szerelmespár Marbella egyik mesés szálláshelyén pihen, ahol a Petra által megosztott fotó alapján a luxus és a kikapcsolódás tökéletes kombinációja várja őket. Bódi Hunor párja „Hola Marbella” felirattal osztott meg egy képet, amelyen egy gyönyörű medencés szállás látható.

Ezen a mesés helyen tölti vakációját a Bódi család két tagja (Fotó: Instagram)

Kiara Lord is a luxust választotta

Miközben az internet még mindig a KKevinnel való botrányos csókját emlegeti, Kiara Lord most egészen másra koncentrál. Az egykori felnőttfilmes Szicíliából jelentkezett be, ahol a Mangia's Brucoli Sicily luxusresort vendége. A fotók alapján kristálytiszta tenger, medencék és ötcsillagos környezet veszi körül. A hotel árai sem hétköznapiak: egy nyári éjszaka akár 200 ezer forintba is kerülhet. A követőknek az is feltűnt, hogy Kiara kizárólag egyedül készült képeket oszt meg, így könnyen lehet, hogy most valóban a pihenésről és a feltöltődésről szól számára ez az olaszországi út.

Kiara Lord KKevin botrány: Az egykori felnőttfilmes a balhé után Szicília egyik legszebb partán pihen (Fotó: Instagram)

Santorini varázsolta el Varga Rebekát és Bódi Bencét

A görög szigetek egyik legismertebb gyöngyszemét választotta Varga Rebeka és Bódi Bence. A szerelmesek Santorinin romantikáztak, ahonnan már több álomszép felvételt is megosztottak. A sztárpár ráadásul egy különleges vacsorával hívta fel magára a figyelmet. Olyan exkluzív helyen töltötték el az esti étkezésüket, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílt, és hát az árak itt sem voltak hétköznapiak. Santorini egyébként évek óta a szerelmesek egyik kedvenc úti célja, így nem meglepő, hogy Rebeka és Bence is ezt a helyszínt választotta.