Ördög Nóra hatalmas bulin engedte el magát! A luxusnak élnek sztárjaink: így nyaralnak most a magyar hírességek

A nyári szezon beköszöntével a magyar hírességek közül is egyre többen mutatják meg, hol töltődnek fel a dolgos hétköznapok után. Az elmúlt napok közösségi médiás bejegyzései alapján igazi álomhelyszínekre utaztak, mi pedig ámulva követhetjük a vakációs fotókat. Ugyan Ördög Nóra a bulizást választotta, de volt, aki hihetetlen luxuspihenésről számolt be.
A spanyol fővárosba utazott Ördög Nóra és férje, Nánási Pál, akikhez Lékai-Kiss Ramónáék is csatlakoztak. A népszerű műsorvezetők és családjaik Madridot választották közös kikapcsolódásuk helyszínéül, de nem akármilyen apropóból. Bad Bunny koncertre érkezett a csapat, ahol egy hatalmasat buliztak. A közösségi oldalakon megosztott felvételek alapján a társaság remek hangulatban töltötte az idejét.
A minap, a közösségi médiában hatalmas népszerűségnek örvendő Vareha Petra és Bódi Hunor ezúttal Spanyolországból jelentkeztek be. A szerelmespár Marbella egyik mesés szálláshelyén pihen, ahol a Petra által megosztott fotó alapján a luxus és a kikapcsolódás tökéletes kombinációja várja őket. Bódi Hunor párja „Hola Marbella” felirattal osztott meg egy képet, amelyen egy gyönyörű medencés szállás látható.
Miközben az internet még mindig a KKevinnel való botrányos csókját emlegeti, Kiara Lord most egészen másra koncentrál. Az egykori felnőttfilmes Szicíliából jelentkezett be, ahol a Mangia's Brucoli Sicily luxusresort vendége. A fotók alapján kristálytiszta tenger, medencék és ötcsillagos környezet veszi körül. A hotel árai sem hétköznapiak: egy nyári éjszaka akár 200 ezer forintba is kerülhet. A követőknek az is feltűnt, hogy Kiara kizárólag egyedül készült képeket oszt meg, így könnyen lehet, hogy most valóban a pihenésről és a feltöltődésről szól számára ez az olaszországi út.
A görög szigetek egyik legismertebb gyöngyszemét választotta Varga Rebeka és Bódi Bence. A szerelmesek Santorinin romantikáztak, ahonnan már több álomszép felvételt is megosztottak. A sztárpár ráadásul egy különleges vacsorával hívta fel magára a figyelmet. Olyan exkluzív helyen töltötték el az esti étkezésüket, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílt, és hát az árak itt sem voltak hétköznapiak. Santorini egyébként évek óta a szerelmesek egyik kedvenc úti célja, így nem meglepő, hogy Rebeka és Bence is ezt a helyszínt választotta.
Miközben sokan Európában maradtak, Jolly és kedvese, Szuperák Barbara jóval messzebbre utazott. Az énekes és párja pár hete Kolumbiából jelentkezett be, ahol egzotikus környezetben töltötték a szabadságukat. A páros már korábban is megmutatta, hogy imádják a különleges úti célokat, Kolumbia pedig minden szempontból különleges választásnak számít. A Bors korábbi beszámolója szerint Barbara régóta vágyott erre az utazásra, Jolly pedig örömmel teljesítette a kívánságát. Az utazásról megosztott képeikből egyértelműen látszik, hogy felejthetetlen élményekkel gazdagodtak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.