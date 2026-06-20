Miss Universe Hungary: ő Magyarország legszebb nője

Péntek este a budapesti Operettszínház Kálmán Imre Teátrumában rendezték meg a Miss Universe Hungary 2026 döntőjét, ahol tizenkét versenyző közül választották ki azt a fiatal nőt, aki a következő hónapokban Magyarországot képviselheti a világ egyik legismertebb szépségversenyén. A korona végül a 25 éves Kiss Kamilla fejére került.

A budapesti versenyző ezzel elnyerte a Miss Universe Hungary 2026 címet, és ő utazhat majd a Miss Universe világdöntőjére, amelyet Puerto Ricóban rendeznek meg. A győztes a koronázás után meghatódva nyilatkozott, és arról beszélt, hogy bár végig hitt magában, a győzelem pillanatának súlyát igazán csak akkor érezte át, amikor kimondták a nevét.

A versenyen nemcsak a királynő személyére derült fény, hanem az udvarhölgyekre is. Az első udvarhölgy címet Sarka Lilien szerezte meg, míg a második udvarhölgy Óvári Kinga lett. A közönség szavazatai alapján Hotya Fanni kapta a közönségdíjat.

A győztesre most intenzív felkészülés vár, hiszen hamarosan a nemzetközi mezőnyben kell helytállnia. A Miss Universe nem csupán szépségverseny, hanem olyan világméretű esemény, ahol a versenyzők személyisége, kommunikációs készsége és társadalmi szerepvállalása is fontos szerepet kap.

A koronát a leköszönő királynő, Dezsényi Kincső adta át utódjának. Mint mondta, az elmúlt egy év teljesen megváltoztatta az életét, és biztos benne, hogy ugyanez vár az új királynőre is. Azt is megígérte, hogy a jövőben mentorként segíti majd Kiss Kamillát a felkészülés során.

A következő hónapokban tehát minden szem Kiss Kamillára szegeződik, aki most azon dolgozik majd, hogy a lehető legjobban képviselje Magyarországot a Miss Universe nemzetközi döntőjében.