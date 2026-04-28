Gucci, Vuitton és a 3 milliós Breitling: Tóth Vera a luxus új királynője?

Tóth Vera a Telex After vendégeként egy olyan kiegészítővel jelent meg, amely azonnal felkeltette az órakedvelők figyelmét. Az énekesnő nem csupán a hangjáról, hanem a prémium márkák iránti vonzalmáról is ismert, közösségi oldalain rendszeresen tűnnek fel luxuskategóriás kiegészítők. Ezúttal egy svájci luxusóra került a középpontba, amelynek hátteréről Lakatos Zsolt, a Beszéljünk órákról TikTok-csatorna szakértője közölt pontos részleteket.

Tóth Vera Telexes interjúja előtt is már rengetegszer tűnt fel méregdrága kiegészítőkkel (Fotó: Bors)

Tóth Vera Breitling nagykövetként ügyel a részletekre

A videóban elhangzott elemzés szerint az énekesnő csuklóján egy különleges Breitling modell látható.

Kék számlap, kerek tok, az oldalán gyémántokkal díszítve. A szíja nagyon jellegzetes, egy Breitlingről van szó, azon belül is egy Premier modellről. Ez az a vonal, amit 1940-ben Willy Breitling az elegáns női kronográfok előfutáraként fejlesztett ki. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a konkrét darab nem kronográf, hanem egy klasszikus, hárommutatós óra

– tudhattuk meg a szakember által. A technikai paramétereket tekintve az óra 32 mm-es átmérővel rendelkezik. A szakértő javította a korábban pontatlanul megjelent adatokat is: az óra vastagsága valójában 9 mm alatti, amit a benne található speciális kvarcszerkezet tesz lehetővé. Ez a szerkezet hőkompenzált és rendelkezik a hivatalos COSC-tanúsítvánnyal, ami a svájci óraiparban a pontosság garanciája. A modell magyarországi listaára 3 025 000 forint, ami illeszkedik a márka pozicionálásához.

#breitling #gyémánt #órák #karóra ♬ eredeti hang - Beszéljünk órákról @beszeljunkorakrol Válasz @enikobkt részére Kék számlap, kerek kis méretű tok, az oldalán mintha gyémántok lennének, ráadásul a szíja szerintem egyből meghatároza a márkát. Ez természetesen egy Breitling, azon belül is egy Premier, ami ugye az elegáns családjuk és kimondottan hölgyek számára tervezett kronográfokat 1940-ben Willy Breitling, aki már akkor a tulajdonosok harmadik generációját képviselte. Ez viszont egy egyszerű három mutatós finom kis darab, egy 32mm-es Lady Premier, ami a mérete miatt kvarc szerkezetes, de ha már kvarc, akkor egy tisztességes COSC minősített hőkompenzált, nagy pontosságú került bele. Breitling Lady Premier 32 A77330671C1A1 3.025.000 Ft. De, ugye mi mást is hordana a Breitling magyarországi nagykövete? #tóthvera

A Gucci és Louis Vuitton darabokat is imádja

Tóth Vera egyébként a Breitling márkanagykövete, így az óraválasztása tudatos marketingstratégia része is lehet, ugyanakkor ruhatárában számos más luxuscikk is fellelhető. Az Instagram bejegyzései alapján előszeretettel visel designer darabokat: gyakran látni nála a Gucci GG Supreme Mini Chain táskát, amelynek ára a másodlagos piacon is jelentős összeg, valamint gyűjteményének része egy Louis Vuitton Pochette Métis modell is, amely szintén a prémium árkategóriát képviseli. Az énekesnő megjelenéseiben tehát rendszeresen keverednek a nagyköveti kötelezettségek és a személyes luxuspreferenciák, legyen szó napszemüvegekről vagy többmilliós táskákról.