Gucci, Vuitton és a 3 milliós Breitling: Tóth Vera a luxus új királynője?

Tóth Vera a Telex After vendégeként egy olyan kiegészítővel jelent meg, amely azonnal felkeltette az órakedvelők figyelmét. Az énekesnő nem csupán a hangjáról, hanem a prémium márkák iránti vonzalmáról is ismert, közösségi oldalain rendszeresen tűnnek fel luxuskategóriás kiegészítők. Ezúttal egy svájci luxusóra került a középpontba, amelynek hátteréről Lakatos Zsolt, a Beszéljünk órákról TikTok-csatorna szakértője közölt pontos részleteket.
A videóban elhangzott elemzés szerint az énekesnő csuklóján egy különleges Breitling modell látható.
Kék számlap, kerek tok, az oldalán gyémántokkal díszítve. A szíja nagyon jellegzetes, egy Breitlingről van szó, azon belül is egy Premier modellről. Ez az a vonal, amit 1940-ben Willy Breitling az elegáns női kronográfok előfutáraként fejlesztett ki. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a konkrét darab nem kronográf, hanem egy klasszikus, hárommutatós óra
– tudhattuk meg a szakember által. A technikai paramétereket tekintve az óra 32 mm-es átmérővel rendelkezik. A szakértő javította a korábban pontatlanul megjelent adatokat is: az óra vastagsága valójában 9 mm alatti, amit a benne található speciális kvarcszerkezet tesz lehetővé. Ez a szerkezet hőkompenzált és rendelkezik a hivatalos COSC-tanúsítvánnyal, ami a svájci óraiparban a pontosság garanciája. A modell magyarországi listaára 3 025 000 forint, ami illeszkedik a márka pozicionálásához.
Tóth Vera egyébként a Breitling márkanagykövete, így az óraválasztása tudatos marketingstratégia része is lehet, ugyanakkor ruhatárában számos más luxuscikk is fellelhető. Az Instagram bejegyzései alapján előszeretettel visel designer darabokat: gyakran látni nála a Gucci GG Supreme Mini Chain táskát, amelynek ára a másodlagos piacon is jelentős összeg, valamint gyűjteményének része egy Louis Vuitton Pochette Métis modell is, amely szintén a prémium árkategóriát képviseli. Az énekesnő megjelenéseiben tehát rendszeresen keverednek a nagyköveti kötelezettségek és a személyes luxuspreferenciák, legyen szó napszemüvegekről vagy többmilliós táskákról.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.