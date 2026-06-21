Hatalmas lépésre szánta el magát a népszerű magyar álompár!

Hatalmas fába vágta a fejszéjét a fiatal sztárpár. Busch Laura és Manuel úgy döntöttek, maguk mögött hagyják a megszokott budapesti bérleményt, és hivatalosan is összebútoroznak egy saját, zöldebb és csendesebb környezetben.

Manuel és Busch Laura úgy döntött, hogy vesznek egy közös házat (Fotó: Nagy Zoltán)

Manuel barátnője exkluzív részleteket árult el

Laura egy rendkívül őszinte, minden apró részletre kiterjedő beszámolóban avatta be követőit a költözés és a házvásárlás kulisszatitkaiba.

Manuval vettünk egy kertes házat, ami azt jelenti, hogy összeköltözünk, és azt is, hogy itt az ideje, hogy búcsút mondjak a drága kis lakásnak, amit eddig béreltem

– kezdte a bejelentést Busch Laura TikTok oldalán, aki nem tagadja, hogy nosztalgikus hangulatba került az elválástól. „Imádtam itt lakni a XI. kerületben. Direkt azért is költöztem ide, mert 8 perc sétára van az edzőterem, két perc sétára az Allee és 15 percre az egyetem. De szerettünk volna egy nyugisabb helyen lakni, illetve mindkettőnknek nagyon hiányzott egy kert, amúgy már meg is érkeztünk az első kör cuccal az új otthonunkba.”

Bepillantást engedett az új házukba is

Az új házba érkezve az első és legfontosabb feladat a konyha és a háztartási gépek bepakolása volt. Laura ekkor szembesült először a neten kiválasztott darabbal, és valósággal elállt a szava. „Akkor láttam először a hűtőt, amit rendeltünk. És nem tudtam, hogy egy hűtő lehet gyönyörű, de nekem ez gyönyörű. Megérkezett a helyére a mosógépünk is, hát nem pihentünk meg, mert menni kellett vissza Budapestre a következőért.”

A pihenés valóban elmaradt, a tempó pedig feszített volt. „Második körben pedig elszállítottuk a sminkes asztalomat is, és nagyon-nagyon örültünk, hogy nem kellett szétszerelni. Ezen a napon hajnal fél egykor végeztünk az átcuccolással, de még mindig hátra volt egy. Viszont az ágyat összeszereltük, és ezáltal itt is tudtuk tölteni az első éjszakát” – mesélte a kimerítő első napról.

A cicák is költöztek

A család négylábú kedvencei, a benti cicák is azonnal birtokba vették az új rezidenciát.

Másnap reggel Möszi egyből meg is találta a számára tökéletes spotot, és mivel a teraszon ülve láttuk, hogy nagyon kíváncsiak, ezért ki is hoztuk őket, de szigorúan csak pórázon. Zsenge ilyenkor mindig megdermed az elején, de aztán rájön, hogy így is tud sétálni. Ugye ők teljes mértékben benti cicák, de akarunk majd kialakítani nekik itt a kertben egy kifutót is.

– zárta Laura a mondandóját, hiszen további számos teendője van a költözéssel kapcsolatban.