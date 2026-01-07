Nem hiszed el, kivel áll színpadra Manuel legközelebbi nagy koncertjén!

Manuel nem mindig botrányaival, luxus nyaralásaival vagy méregdrága holmijaival hívja fel magára a figyelmet, hanem egy-egy kedves gesztussal is. Most olyat tett, amire még nem volt példa korábban a hazai zenei szcénában: a legjobbnak ígérkező feltörekvő előadó felléphet vele májusban a Budapest Park színpadán.

Manuel koncertjén felléphet egy feltörekvő új előadó a rapper kezeményezése által (Fotó: Nagy Zoltán)

Manuel különleges gesztussal lepte meg rajongóit

Az énekes idén tavasszal újra visszatér, hogy meghódítsa a Budapest Parkot, ezúttal pedig egy különleges duett-tel készül a közönségének. A népszerű zenésztől megszokott, hogy egy-egy közös nóta erejéig felhívja a színpadra zenész barátait, mint például a Valmar fiúkat, KKevint vagy éppen a Bruno X Spacc duót, most azonban valami egészen másra számíthatunk.

Manuel idáig háromszor koncertezett a Budapest Parkban, a következő, negyedik fellépése azonban minden eddiginél különlegesebb lesz, főleg annak a szárnyait bontogató zenésznek, aki egy duett erejéig Manuel oldalán zenélhet a színpadon. A zenész mindig is nagy figyelmet fordított arra, hogy kezdő pályatársait segítse karrierjük elindításában.

A rapper nem akármilyen díjjal ismeri el a számára legtehetségesebb új előadókat. Instagram oldalán osztotta meg a hírt, amellyel valóra váltja egy szárnyait bontogató előadó álmát.

Artistok, a kövi két hétben lesni fogom, és a legkomolyabb covereket visszaosztom, plusz a szerintem legjobbat szívesen elnyomom duettben a parkon

– írta a huszonnégy órán keresztül elérhető Instagram-történetében.

Manuel nagykoncertjére készülnek a rajongók

A karrierjüket elindítani vágyó zenészek kapva kaptak a lehetőségen és azonnal kiposztolták a saját stílusukban feldolgozott Manuel számokat. A zenész el is kezdte megosztani a közösségi oldalakra feltöltött videókat.

A kezdeményezés hatalmas pozitív visszhangot váltott ki a közösségi platformokon, ahol még azok is dicsérték az énekes tettét, akik nem kifejezetten rajonganak érte.

„Jó arc, amiért ezt megteszi”

Ezek után még nagyobb rajongója lettem

– írták a fórumozók.

Nap, mint nap jelennek meg az újabb feldolgozások a TikTok felületén, az X-Faktor egykori versenyzőjének döntésére a nyertes kilétével kapcsolatban azonban még szűk két hetet várni kell.