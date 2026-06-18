Majka teljesen kiakadt ByeAlexre: „Edd meg azt a k@rva fagyit!”

A Budapest Park háttérműsora, a Reality Check ismét szaftos kulisszatitkokkal szolgált a rajongóknak. A legutóbbi adásban Majka és Sisi ültek le beszélgetni, ám a hangulat hamar váratlan fordulatot vett. A rapper egy ponton ByeAlexhez kezdte hasonlítgatni a feltörekvő rapperlányt, és ez olyan láncreakciót indított el, amire senki sem számított. Az ózdi fenegyerek ugyanis nem bírta ki, hogy ne rántsa le a leplet kollégája egyik legmeghökkentőbb, már-már egészen abszurd mindennapi fóbiájáról.

Majka kitálalt ByeAlex különös szokásáról (Fotó: Bors)

Majka ByeAlex fóbiájáról vallott

Majka kendőzetlen őszinteséggel elemezte ByeAlex személyiségét, akit bár nagyon kedvel, a viselkedését olykor maga sem érti. Úgy fogalmazott, hogy az énekes hajlamos a végletekig bezárkózni: „Annyira antiszoc, hogy néha nem értem. Annak ellenére, hogy szeretem, hogy ilyen” – kezdte Majka, majd rátért Alex és a nyári hűsítők feszült kapcsolatára. Kiderült, hogy az énekes teljesen száműzte az életéből a fagyit, méghozzá esztétikai okokból:

Például ő nem fagyizik b@szd meg, mert ciki. Úgy gondolja, hogy miközben nyalják az emberek a fagyit, tök hülyén néznek ki, és ő nem akarja ilyen szituációban látni magát

– fejtette ki Majka.

„Edd meg azt a k@rva fagyit”

A rapper-műsorvezető persze nem hagyta annyiban a dolgot, és a tőle megszokott nyers stílusban próbált lelket verni kollégájába. Bár elismerte, hogy valóban van abban valami komikus, ahogy a felnőttek a tölcsért pusztítják, szerinte ez nem ok a lemondásra: „Nem lehet ilyenen gondolkozni, edd meg azt a k@rva fagyit, ha finom, ne azzal foglalkozz, hogy te éppen megnyalod a fagyit” – mondta Majka, hozzátéve, hogy szerinte túl van gondolva a dolog.

Néhány kommentelő egyetértett ByeAlex-szel

A kommentelők azonnal ráugrottak a témára. A többség persze kinevette az énekes merev rigolyáit, mondván, hogy ha valaki ennyire görcsösen figyel a látszatra, az már szinte fájdalmas. Ám akadt olyan is, aki megértette az énekest, és közölte, hogy ő a helyzet kínossága miatt a nyalás helyett inkább harapja a fagyit. Az biztos, hogy Alexet egyhamar nem láthatjuk tölcsérrel a kezében korzózni, vagy, ha mégis, nagy eséllyel klónozták az énekest...