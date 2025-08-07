Majka luxizása mindenkit kiborított

Úgy tűnik, Majka azaz Majoros Péter ismét meghazudtolta önmagát – legalábbis a rajongói szerint. A rapper és tévés személyiség korábban a Balazskicks című műsorban határozottan kijelentette: nem hord Adidas márkájú ruhákat, és ennek elvi oka van. A rapper szerint a márka egy hazai kreatív ötletét állítólag engedély nélkül hasznosította egy cipőmodellnél. Majka ez idáig komolyan vette az ügyet, és kvázi bojkottot hirdetett a sportóriás ellen – most viszont mintha megváltozott volna az álláspontja.
A rapper ugyanis nemrég egy közel félmillió forintot érő Adidas x Gucci dzsekiben adott interjút az Ambrózia Fesztiválon. A több mint 400 ezer forintos, nejlon anyagú darab egyébként a két világmárka exkluzív kollaborációjából származik, és csak limitált számban elérhető, ami még tovább növeli az értékét. Bár a dizájn vitathatatlanul figyelemfelkeltő, sokaknak nem jött be.
A Reddit egyik fórumában azonnal beindult a kommentcunamival fűszerezett véleményáradat: „Gyerekkoromban voltak ilyen nejlon borzalmak, ez valahogy azt idézi”, írta egy hozzászóló, míg mások egyszerűen „pofátlannak” nevezték Majka lépését. „Ha valaki ennyire elvi alapon elutasít egy márkát, ne a következő hónapban flangáljon benne a kamerák előtt....” – olvasható egy másik éles kritika.
A dzseki önmagában is erőteljes státuszszimbólum, de Majkánál ez már nem szokatlan. Az elmúlt években is láthattuk őt méregdrága Louis Vuitton darabokban, menő sneaker ritkaságokban és designer napszemüvegekben. Úgy tűnik, a rapper életstílusában egyre nagyobb hangsúlyt kap a luxus – még akkor is, ha közben régebbi kijelentéseivel ez nem mindig egyeztethető össze.
Hogy mi áll a pálfordulás mögött, azt Majka egyelőre nem kommentálta. Lehet, hogy az Adidas x Gucci kollab stílusa annyira elnyerte a tetszését, hogy hajlandó volt elvi aggályait félretenni? Vagy csak egy stylist keze van a dologban? Bármi is az igazság, az biztos: Majka olyan tempóban cseréli az elveit, mint más a zokniját.
