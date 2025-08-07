Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Ibolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Majka luxizása mindenkit kiborított

Majka
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 09:30
majoros péterAdidasbotrányReddit
Az ózdi rapper bár korábban leszögezte, nem hord Adidast, most mégis megtette. Majka egy közel félmillás nejlon dzsekiben buktatta le magát.

Úgy tűnik, Majka azaz Majoros Péter ismét meghazudtolta önmagát – legalábbis a rajongói szerint. A rapper és tévés személyiség korábban a Balazskicks című műsorban határozottan kijelentette: nem hord Adidas márkájú ruhákat, és ennek elvi oka van. A rapper szerint a márka egy hazai kreatív ötletét állítólag engedély nélkül hasznosította egy cipőmodellnél. Majka ez idáig komolyan vette az ügyet, és kvázi bojkottot hirdetett a sportóriás ellen – most viszont mintha megváltozott volna az álláspontja.

Majka
Majka Adidas-os önellentmondása nem is lehetett volna látványosabb (Fotó: Máté Krisztián)

Majka koncert utáni interjúja leleplezte a rappert

A rapper ugyanis nemrég egy közel félmillió forintot érő Adidas x Gucci dzsekiben adott interjút az Ambrózia Fesztiválon. A több mint 400 ezer forintos, nejlon anyagú darab egyébként a két világmárka exkluzív kollaborációjából származik, és csak limitált számban elérhető, ami még tovább növeli az értékét. Bár a dizájn vitathatatlanul figyelemfelkeltő, sokaknak nem jött be.

A Reddit egyik fórumában azonnal beindult a kommentcunamival fűszerezett véleményáradat: „Gyerekkoromban voltak ilyen nejlon borzalmak, ez valahogy azt idézi”, írta egy hozzászóló, míg mások egyszerűen „pofátlannak” nevezték Majka lépését. „Ha valaki ennyire elvi alapon elutasít egy márkát, ne a következő hónapban flangáljon benne a kamerák előtt....” – olvasható egy másik éles kritika.

@ambrozia.fesztival Majka hatalmas koncertje után egy gyors, jó hangulatú interjúra is Csurrant Cseppent egy kis idő😉 IG: ambroziafesztival ______________ made by: 🟣@sunfluencestudio ... 🎤Műsorvezetőnk: Németh Tamás 🟣ig:@nemethamas 🔴@Németh Tamás ... 📽Operatőrünk: Nina 🔴@ninavagyok_ 🟣ig:@ninavagyok_ #majka #csurrancseppen #ambroziafesztival #nekedbe #foryo ♬ eredeti hang - Ambrózia Fesztivál

Majka luxizása nem új keletű

A dzseki önmagában is erőteljes státuszszimbólum, de Majkánál ez már nem szokatlan. Az elmúlt években is láthattuk őt méregdrága Louis Vuitton darabokban, menő sneaker ritkaságokban és designer napszemüvegekben. Úgy tűnik, a rapper életstílusában egyre nagyobb hangsúlyt kap a luxus – még akkor is, ha közben régebbi kijelentéseivel ez nem mindig egyeztethető össze.

@aimagyarul Majka a Balázs Kicks-ben: Ezért nem hord Majka ADIDAS-t! #balazskicks #magyartiktok #majka #nike #adidas #sneaker #zene #nekedbe ♬ eredeti hang - AI Magyarul

Mi okozhatta a nagy váltást?

Hogy mi áll a pálfordulás mögött, azt Majka egyelőre nem kommentálta. Lehet, hogy az Adidas x Gucci kollab stílusa annyira elnyerte a tetszését, hogy hajlandó volt elvi aggályait félretenni? Vagy csak egy stylist keze van a dologban? Bármi is az igazság, az biztos: Majka olyan tempóban cseréli az elveit, mint más a zokniját.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu