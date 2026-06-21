"Szerelem" - Megszületett Mádai Vivien kisfia

Mádai Vivien fantasztikus hírt közölt Instagram-oldalán, megszületett a kisfia!

Mádai Vivien kisfia születésével kétgyermekes édesanya lett / Fotó: Pesthy Márton

Mádai Vivien: "Tömény szerelem"

4 kiló tömény szerelem: Brúnó

- írta Instagram-oldalán az édesanya, akinek megszületett második gyermeke. Édes fotót is posztolt, amit IDE kattintva tudsz megtekinteni! A kommentszekciót persze ellepték a gratulációk.

Őszintén vallott terhességéről

Vivien rajongói is nagyon várták már a nagy napot, a sztáranyuka korábban egy liftben pózolva mutatta meg követőinek, milyen fantasztikus formában van, miközben büszkén villantotta meg kerekedő terhespocakját - már ezzel a bejegyzésével is óriási sikert aratott! Azt is elismerte ugyanakkor, hogy akadtak nehézségek is.

Sokkal rosszabban viselem, és ez egy nagyon hosszú út volt, tele rengeteg eseménnyel. Eltelt 11 év, azért nagyon más volt 24 évesen kihordani egy kisbabát...

– fogalmazott Vivi utalva arra, hogy több mint egy évtized elteltével a várandósság mind fizikailag, mind mentálisan egészen új kihívások elé állította. Ennek ellenére minden pillanatot igyekezett tudatosan megélni és kiélvezni.