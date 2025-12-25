Itt tölti Tóth Niki a karácsonyt: varázslatos helyszínt választott az ünnepre

KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Jókai utca
2025. december 25.
A színházban tölti a karácsonyt, a Jókai utcai házomlásban lebénult balerina. Tóth Niki gyermekkora óta megszokta, hogy a megváltó születésének ünnepén szerepel a Diótörő című darabban. A hagyománnyal idén sem szakít, igaz, az állapotához igazodva, a karosszékben ülő nagymamát alakítja.

Tóth Niki minden évben tűkön ülve várja a karácsonyt. A Jókai utcai házomlásban lebénult balerinát magával ragadja a fenyőfa, a csillagszóró és a gyertya hangulata, bár a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe számára gyermekkora óta a munkát is jelenti.

Jókai utcai házomláslebénult balerinaTóth Nikolett, Tóth Niki
Tóth Niki karácsonykor is dolgozik  Fotó: Bors

Tóth Niki számára az ünnep is munkanap

- Ki nem szereti az ünnepeket? – mosolygott a táncművész, és megjegyezte, hogy kiskorában a Diótörőben szerepelt karácsonykor.

- Később volt, hogy éppen nem olyan társulatnál dolgoztam, amely előadta Csajkovszkij balettjét, és rendkívül hiányzott a darab. A mű zenéjét egyébként is szeretem, ezért otthon is szívesen hallgattam – mesélte Niki.

A balerina a karácsonyt idén is a Budapesti Operettszínházban tölti, és mint ahogy tavaly, ezúttal is megjelenik a színpadon.

- A nagymamát alakítom. Végig egy fotelben ülök, amibe a biztonság kedvért be is kötöznek, hogy véletlenül se essem ki – mondta a balerina, és bevallotta, néha már van benne némi keserűség, ha arra gondol, hogy a balesete előtt főszerepeket táncol, és azokra már nincs esélye.

- A legfontosabb, hogy szeretek a színházban lenni, és szeretem a kollégákat – szögezte le Nikolett.

Jókai utcai házomlás lebénult balerina Tóth Niki Tóth Nikolett
Tóth Niki mindig is szívesen tartózkodott a színházban  Fotó: Bors

Az édesanyjával élő balerina a Borsnak azt is elmondta: otthon nem lesz túl sok idejük a készülődésre.

- Karácsonyfánk mindig van, mégpedig igazi, a műfenyőt nem kedveljük. Halászlé, töltött káposzta és bejgli mindig kerül az asztalra. Tudok sütni, de a baleset óta még nem próbáltam. A konyhánk egyébként direkt az én igényeim szerint van kialakítva, és éppen azt tervezem, hogy idén készítek legalább egy süteményt – jelentette ki Niki, és hozzátette: számukra december 24. duplán ünnep, mert éppen arra a napra esik az édesanyja születésnapja.

 

