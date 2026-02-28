"A nyomás miatt igent mondtam, de nem akarom a májusi esküvőt: szerintem nem ő az igazi"

Az internet népétől vár tanácsot az a névtelensége megőrzését kérő férfi, aki ugyan igent mondott barátnőjének, miután a nő megkérte a kezét, most mégis retteg az esküvőtől. Mint írja, kedvese Valentin-napon kérte meg őt, nyilvános helyen. A helyzet nyomása miatt ugyan igennel válaszolt és beadta a derekát, de a nagy nap közeledtével egyre inkább bánja az egészet.

Minél közelebb az esküvő, annál jobban bánja válaszát

Májusban lesz az esküvőm, és tudom, hogy rossz döntést hozok. A menyasszonyom kedves, nem akarom kritizálni, de nem ő az igazi számomra. Több mint két éve vagyunk együtt, és az esküvőt is tervezzük, vagyis inkább ő tervezi, már egy éve. Csak azért mondtam igent neki, mert tömeg előtt kért meg és nem akartam megalázni, de azóta is rendszeresen gyötörnek kétségek. A meghívók már postán vannak, a termet lefoglaltuk, az esküvői ruha megvan. Mondhatni, már több milliónál tart a hazugságom egy olyan napért, amitől valójában rettegek. De mégha csak az én pénzemről lenne szó: a családom, a szüleim is jelentős összeggel szálltak be az egészbe

- adta ki magából bánatát, hozzátéve, barátnője kedves, vicces és intelligens, ráadásul nagyszerű az ágyban. Tökéletes feleség "alapanyag" azonban nem biztos benne, hogy ő az igazi számára. Amikor azonban ezt elmesélte egy közeli ismerősnek, ő közölte vele, megőrült, ugyanis menyasszonyánál tökéletesebb nőt nem is találhatna.

Azt hiszem, ezt ismételgettem magamnak is az elmúlt évben

- emelte ki, hozzátéve, tudja, most már nem kerülheti el, hogy csalódást okozzon családjának és barátainak, illetve összetörje menyasszonya szívét. Épp ezért közölték vele, két hónappal az esküvő előtt már ideje lenne letépni végre a ragtapaszt, mielőtt az egész még súlyosabb következményekkel jár majd