Váratlan bejelentés: Lányi Lala újra apa lesz, a baba nemét is elárulta

Lányi Lala a Duna TV Ridikül című műsorában jelentette be, hogy újra apa lesz.
A „csendes gondoskodásról”, vagyis a család működését biztosító, sokszor láthatatlan hétköznapi munkákról volt szó a műsorban, amikor Lányi Lajos Lala hirtelen váratlan bejelentést tett. Amikor Vágó Bernadett műsorvezető a családjáról kérdezte, az énekes mosollyal az arcán csak ennyit mondott:
„Kisfiam van, de rövidesen kislányom is lesz, ha minden igaz.”
Lányi Lala tapasztalatát a gyereknevelésben az is megerősítette, hogy hosszú ideig egyedül nevelte oxigénhiánnyal és koraszülötten világra jött fiát, Benedeket, aki ma már 20 éves. Mindennap a Pető Intézetbe hordta a gyermekét rehabilitációra, miközben a teljes háztartást is ő intézte - írja a Blikk.
„Mostam, főztem, takarítottam. Ekkor tanultam meg, milyen értéke van ennek a munkának. Nekem kellett mindent elvégeznem, amit korábban esetleg az édesanyám csinált meg. Ez az időszak mutatta meg igazán, mennyi energia és odafigyelés szükséges mindehhez” – emlékezett vissza.
Lányi Lala immár boldog párkapcsolatban él, így közösen tudnak majd gondoskodni az érkező csöppségről.
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