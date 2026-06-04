Váratlan bejelentés: Lányi Lala újra apa lesz, a baba nemét is elárulta

Lányi Lala a Duna TV Ridikül című műsorában jelentette be, hogy újra apa lesz.

Lányi Lala és fia. Forrás: hot!

Mindenkit váratlanul ért a bejelentés: Lányi Lala és párja babát várnak

A „csendes gondoskodásról”, vagyis a család működését biztosító, sokszor láthatatlan hétköznapi munkákról volt szó a műsorban, amikor Lányi Lajos Lala hirtelen váratlan bejelentést tett. Amikor Vágó Bernadett műsorvezető a családjáról kérdezte, az énekes mosollyal az arcán csak ennyit mondott:

„Kisfiam van, de rövidesen kislányom is lesz, ha minden igaz.”

Lányi Lala tapasztalatát a gyereknevelésben az is megerősítette, hogy hosszú ideig egyedül nevelte oxigénhiánnyal és koraszülötten világra jött fiát, Benedeket, aki ma már 20 éves. Mindennap a Pető Intézetbe hordta a gyermekét rehabilitációra, miközben a teljes háztartást is ő intézte - írja a Blikk.

„Mostam, főztem, takarítottam. Ekkor tanultam meg, milyen értéke van ennek a munkának. Nekem kellett mindent elvégeznem, amit korábban esetleg az édesanyám csinált meg. Ez az időszak mutatta meg igazán, mennyi energia és odafigyelés szükséges mindehhez” – emlékezett vissza.

Lányi Lala immár boldog párkapcsolatban él, így közösen tudnak majd gondoskodni az érkező csöppségről.