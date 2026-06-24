Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
32°C Székesfehérvár

Iván névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Új taggal bővült Kucsera Gáborék családja!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kutya
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 24. 13:00
Kucsera GáborcsaládTápai Szabina
A sportoló házaspár három gyereket nevel, ami nem kis feladat, most mégis úgy érezték, hogy szeretnének még valakiről gondoskodni. Ez a valaki pedig egy tüneményes kölyök kutyus, akit Kucsera Gábor családja Gofrinak nevezett el.
Bors
A szerző cikkei

Nagy az öröm Kucsera Gábor és Tápai Szabina családjában: egy új kis jövevény érkezett hozzájuk, aki pillanatok alatt belopta magát mindenki szívébe. A házaspár ugyanis bejelentette, hogy egy apró maltipoo kölyökkutyával bővült a családjuk, akit a különleges Gofri névre kereszteltek.

Kucsera Gábor és Tápai Szabina
Kucsera Gábor és Tápai Szabina családja egy kiskutyával bővült (Fotó: Szabolcs László)

Tápai Szabina és Kucsera Gábor gyerekei imádják a kutyusukat

A hírt egy igazán szívmelengető videóval osztották meg a követőikkel, amelyből egyértelműen látszik: a kis négylábú máris a család teljes jogú tagjává vált. A felvételeken Gofri önfeledten szaladgál a kertben Kucseráék gyermekeivel, hol egyikükhöz bújik oda, hol a másik után lohol, majd játékosan hempereg a fűben. A gyerekek szemmel láthatóan odavannak érte, és úgy tűnik, az érzés kölcsönös. A cuki videót ide kattintva nézheted meg!

Kucsera Gábor és Tápai Szabina mindig is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy gyermekeik szeretetteljes, családias légkörben nőjenek fel. Egy kutya érkezése pedig nem csupán izgalmas esemény, hanem komoly felelősség is. A gyerekek ilyenkor megtanulják, mit jelent gondoskodni egy másik élőlényről, figyelni az igényeire, és feltétel nélkül szeretni. Úgy tűnik, Gofri tökéletes társ lesz ebben.

Kucsera Gábor két gyermekével
Kucsera Gábor gyerekei mindig is szorgalmasak voltak (Fotó: Szabolcs László/HOT! magazin)

Kucsera Gábor kutyájáért mindenki odavan

A kommentelők természetesen azonnal elárasztották a családot kedves üzenetekkel. Sokan azt írták, hogy Gofri egyszerűen ellenállhatatlan, mások pedig jó kutyás éveket kívántak a családnak.

Egy biztos: bár Gofri még csak most érkezett meg, máris hatalmas változást hozott a mindennapokba. Még több nevetést, még több játékot és még több szeretetet. És ha a videó alapján kell megítélni, akkor ez a kis szőrgombóc hosszú időre a család egyik legfontosabb tagja lesz. Az pedig egyáltalán nem lenne meglepő, ha a következő hetekben még rengeteg aranyos pillanatot láthatnának róla a rajongók, hiszen egy ilyen bájos kiskutyát egyszerűen lehetetlen nem megmutatni a világnak.

@borsonline Kucsera Gábor magára varratta kisfia apák napi ajándékát Kucsera Gábor szerint, jó dolog az apák napja. A férfiak is szeretik, ha megünneplik őket. #kucseragábor#apáknapja#család#gyerekek #hungary #magyar #neked #nekedbe #nekedbelegyen #foryoupage #foryou #bors ♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu