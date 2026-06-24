Új taggal bővült Kucsera Gáborék családja!

Nagy az öröm Kucsera Gábor és Tápai Szabina családjában: egy új kis jövevény érkezett hozzájuk, aki pillanatok alatt belopta magát mindenki szívébe. A házaspár ugyanis bejelentette, hogy egy apró maltipoo kölyökkutyával bővült a családjuk, akit a különleges Gofri névre kereszteltek.

Kucsera Gábor és Tápai Szabina családja egy kiskutyával bővült (Fotó: Szabolcs László)

Tápai Szabina és Kucsera Gábor gyerekei imádják a kutyusukat

A hírt egy igazán szívmelengető videóval osztották meg a követőikkel, amelyből egyértelműen látszik: a kis négylábú máris a család teljes jogú tagjává vált. A felvételeken Gofri önfeledten szaladgál a kertben Kucseráék gyermekeivel, hol egyikükhöz bújik oda, hol a másik után lohol, majd játékosan hempereg a fűben. A gyerekek szemmel láthatóan odavannak érte, és úgy tűnik, az érzés kölcsönös. A cuki videót ide kattintva nézheted meg!

Kucsera Gábor és Tápai Szabina mindig is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy gyermekeik szeretetteljes, családias légkörben nőjenek fel. Egy kutya érkezése pedig nem csupán izgalmas esemény, hanem komoly felelősség is. A gyerekek ilyenkor megtanulják, mit jelent gondoskodni egy másik élőlényről, figyelni az igényeire, és feltétel nélkül szeretni. Úgy tűnik, Gofri tökéletes társ lesz ebben.

Kucsera Gábor gyerekei mindig is szorgalmasak voltak (Fotó: Szabolcs László/HOT! magazin)

Kucsera Gábor kutyájáért mindenki odavan

A kommentelők természetesen azonnal elárasztották a családot kedves üzenetekkel. Sokan azt írták, hogy Gofri egyszerűen ellenállhatatlan, mások pedig jó kutyás éveket kívántak a családnak.

Egy biztos: bár Gofri még csak most érkezett meg, máris hatalmas változást hozott a mindennapokba. Még több nevetést, még több játékot és még több szeretetet. És ha a videó alapján kell megítélni, akkor ez a kis szőrgombóc hosszú időre a család egyik legfontosabb tagja lesz. Az pedig egyáltalán nem lenne meglepő, ha a következő hetekben még rengeteg aranyos pillanatot láthatnának róla a rajongók, hiszen egy ilyen bájos kiskutyát egyszerűen lehetetlen nem megmutatni a világnak.