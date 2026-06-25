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Kiszel Tünde felismerhetetlenre retusálta magát? Fotón a díva

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Kiszel Tünde
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 25. 18:00
FaceAppbotrány
Egyetlen strandfotó is elég volt ahhoz, hogy elszabaduljanak az indulatok a közösségi médiában. Kiszel Tünde legfrissebb képe villámgyorsan célponttá vált. Ezúttal nem a bikinijén, hanem az arcán kezdtek megbotránkozni.
Bors
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Kiszel Tünde neve évtizedek óta megkerülhetetlen a hazai celebvilágban. A naptárdíva mindig is tudta, hogyan maradjon a figyelem középpontjában, és úgy tűnik, ez most sem történt másként. Egy ártatlannak induló strandfotója ugyanis akkora hullámokat vert az interneten, hogy rövid idő alatt kommentek százai jelentek meg róla.

Kiszel Tünde rengeteg eseményen megjelenik.
A Kiszel Tünde naptár több éve óriási sikert arat (Fotó: MW archív)

Így retusálta meg Kiszel Tünde az arcát

A képen Tünde egy nyári, strandolós pillanatot osztott meg követőivel. A figyelem azonban nem a napsütésre, a bikinire vagy a nyaralós hangulatra terelődött, hanem arra, amit sok internetező azonnal kiszúrt: szerintük a médiaszemélyiség olyan mértékben szerkesztette az arcát, hogy szinte rá sem lehet ismerni. A fotó hamar felkerült a Redditre is, ahol percek alatt beindult a kommentcunami. Többen úgy vélték, a FaceApp túlzott használata miatt Tünde éveket, sőt évtizedeket fiatalodott a képen.

Kiszel Tünde erősen retusálja képeti.
Ezzel a képpel indította el a kommentcunamit Kiszel Tünde (Fotó: Instagram)

Kiszel Tünde és a 13 éves tinilány-style faceapp

 – írta az egyik kommentelő.

Azon gondolkodtam, hogy ezt poénból műveli vagy komolyan? Mert ha komolyan, akkor szóljon már neki a lánya, hogy anyu állj már le!

 – kommentelte egy másik Redditező. Akadt azonban olyan,aki a naptárdíva védelmére kelt:

Ez az ő dolga, és jó lenne ha minden celebnek csak ennyi bűne lenne

A vita azért is érdekes, mert Kiszel Tünde az elmúlt hónapokban többször is bizonyította, hogy remek formában van. A Bors korábban beszámolt róla, hogy a médiaszemélyiség falatnyi bikiniben mutatta meg alakját, és sok követője akkor is elismerően nyilatkozott róla. A fotók alapján valóban látható, hogy Tünde nagy figyelmet fordít a külsejére, és kiváló formában van. Éppen ezért sokan nem is értik, miért volt szükség a feltételezett utómunkára. Egy azonban biztos: Kiszel Tünde továbbra is pontosan tudja, hogyan maradjon a figyelem középpontjában.

@borsonline

Kiszel Tünde ciprusi kalandja horrorba fordult Idillinek indult, de nem várt meglepetéseket tartogatott a nyár egyik legjobban várt utazása. Kiszel Tünde és szerettei Cipruson pihentek, ám olyan dolog történt, ami még őket is megviselte. #bors #kiszeltünde #nyaralás #ciprus #késés #jamas

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