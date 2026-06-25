Kiszel Tünde felismerhetetlenre retusálta magát? Fotón a díva

Kiszel Tünde neve évtizedek óta megkerülhetetlen a hazai celebvilágban. A naptárdíva mindig is tudta, hogyan maradjon a figyelem középpontjában, és úgy tűnik, ez most sem történt másként. Egy ártatlannak induló strandfotója ugyanis akkora hullámokat vert az interneten, hogy rövid idő alatt kommentek százai jelentek meg róla.

A Kiszel Tünde naptár több éve óriási sikert arat (Fotó: MW archív)

Így retusálta meg Kiszel Tünde az arcát

A képen Tünde egy nyári, strandolós pillanatot osztott meg követőivel. A figyelem azonban nem a napsütésre, a bikinire vagy a nyaralós hangulatra terelődött, hanem arra, amit sok internetező azonnal kiszúrt: szerintük a médiaszemélyiség olyan mértékben szerkesztette az arcát, hogy szinte rá sem lehet ismerni. A fotó hamar felkerült a Redditre is, ahol percek alatt beindult a kommentcunami. Többen úgy vélték, a FaceApp túlzott használata miatt Tünde éveket, sőt évtizedeket fiatalodott a képen.

Ezzel a képpel indította el a kommentcunamit Kiszel Tünde (Fotó: Instagram)

Kiszel Tünde és a 13 éves tinilány-style faceapp

– írta az egyik kommentelő.

Azon gondolkodtam, hogy ezt poénból műveli vagy komolyan? Mert ha komolyan, akkor szóljon már neki a lánya, hogy anyu állj már le!

– kommentelte egy másik Redditező. Akadt azonban olyan,aki a naptárdíva védelmére kelt:

Ez az ő dolga, és jó lenne ha minden celebnek csak ennyi bűne lenne

A vita azért is érdekes, mert Kiszel Tünde az elmúlt hónapokban többször is bizonyította, hogy remek formában van. A Bors korábban beszámolt róla, hogy a médiaszemélyiség falatnyi bikiniben mutatta meg alakját, és sok követője akkor is elismerően nyilatkozott róla. A fotók alapján valóban látható, hogy Tünde nagy figyelmet fordít a külsejére, és kiváló formában van. Éppen ezért sokan nem is értik, miért volt szükség a feltételezett utómunkára. Egy azonban biztos: Kiszel Tünde továbbra is pontosan tudja, hogyan maradjon a figyelem középpontjában.