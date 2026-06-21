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Kiss Kriszta: „Hajlamos vagyok túlgondolni a dolgokat”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Nagy Ő
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 21. 10:00
önbizalomStohl András
A Nagy Ő győztese irigylésre méltó magabiztossággal kezeli a hírnevet. Kiss Kriszta legfőbb küldetésének pedig azt tartja, hogy a közösségi médián keresztül aktívan erősítse a nők önbizalmát.

A Nagy Ő győztese, Kiss Kriszta irigylésre méltó magabiztossággal kezeli a hírnevet, legfőbb küldetésének pedig azt tartja, hogy a közösségi médián keresztül aktívan erősítse a nők önbizalmát.

Kiss Kriszta: "Hajlamos vagyok túlgondolni a dolgokat"
Kiss Kriszta: „K-betűs nő vagyok”
Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Kiss Kriszta a követőit szeretné inspirálni

Egyszerre hozott számára pozitív és negatív tapasztalatokat a hirtelen jött népszerűség, ám a mérleg nyelve egyértelműen a szeretet felé billen.

Amikor véget ért a műsor, sok önbizalmat kaptam, hiszen láttam, hogy mennyire szeretnek az emberek. Még mindig azt a visszajelzést kapom, hogy kedvelhető személyiség vagyok. Ha olvasok egy rossz kommentet, az nyilván nem esik jól, viszont ha azt nézem, hogy a másfél millió megtekintés zöme pozitív, akkor ezek az arányok kárpótolnak

– kezdte a hot!-nak Kriszta, aki a figyelmet nem öncélúan használja: legfőbb célja, hogy a követőit inspirálja. 

Nem azért vagyok csinos ruhában vagy bikiniben, mert mutogatni akarom magam, hanem azért, mert azt az üzenetet szeretném átadni a nőtársaimnak, hogy merjék bátran felvállalni önmagukat.

– mondta Kiss Kriszta, aki az önbizalma titkát is szívesen elárulta: a lenyűgöző kisugárzását az egészséges életmódnak köszönheti.

Hot feltöltés Kiss Kriszta: "Hajlamos vagyok túlgondolni a dolgokat"
Kiss Kriszta önbizalmat kapott A Nagy Ő által
Fotó: hot! magazin/TV2

A tudatos, vidéki lány

Vidéki lány vagyok, nálunk természetes alapanyagokból készültek az ételek. Ennek a tudatosságnak is köszönhető, hogy a mai napig kerülöm a káros szenvedélyeket: 33 éves koromig egyáltalán nem fogyasztottam alkoholt, a cigarettát pedig mindig kerültem” – mesélte.

Kriszta tudatos nőként reális önképpel bír, teljesen tisztában van a saját értékeivel.

Mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy K-betűs nő vagyok, azaz a kedvesség, a jó kommunikációs készség, a kitartás és a kreativitás jellemez leginkább

– vallja.

Arra a kérdésre, hogy a kora előrehaladtával mit tanult meg önmagáról, A Nagy Ő győztese egy rendkívül érett gondolattal válaszolt.

Az évek során rájöttem, hogy hajlamos vagyok túlgondolni a dolgokat. Megtanultam, hogy mielőtt bárkit elítélnénk, mindig fel kell tennünk a kérdést: miért tette vagy mondta azt, amit? Az első lépésnek mindig a kérdezésnek kell lennie, soha nem az ítélkezésnek” – vallotta be.

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Fotó: hot! magazin

 

 

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