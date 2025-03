A Nagy Duett – Horváth Tamás kitálalt a műsorról: „Szürreális élményeknek vagyok a része”

Tényleg, egyáltalán nem tudtam mire vállalkozom, de nem is bánom, mert őszinte leszek, szürreális élményeknek vagyok a része. Néha elgondolkozom mit keresek itt, de aztán mindig jön a válasz, hogy nagyon is van keresnivalóm itt, ugyanis folyton meglepnek minket a profi énekes sztárok és partnereik. Vannak nagyon-nagy meglepetések, mindenki rengeteg munkát tesz bele. Az már egy másik dolog, hogy azt milyen minőségben tudja kivitelezni. De mi nagyon élvezzük ezt és hálásak vagyunk a sztárpároknak, hétről-hétre rengeteget tesznek bele, pontosan tudom mennyi munka van ebben! Nekünk kutya kötelességünk ezt értékelni most már minél magasabb pontokkal!